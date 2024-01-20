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    Yeniden adaylar! AK Parti'nin İstanbul adaylarından 4 isim 3 dönem kuralını deldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı. Listeye 3 dönem kuralını delen isimler damga vurdu. Buna göre Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı seçildikleri takdirde başkanlıkta 3 dönemi aşmış olacak.

    Yeniden adaylar! AK Parti&#039;nin İstanbul adaylarından 4 isim 3 dönem kuralını deldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Listeye göre 3 isim çizik yerken, 4 isim de 3 dönem kuralını deldi.

    3 İSME ÇİZİK

    AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da ise Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç aday gösterildi.

    3 DÖNEM KURALINI DELDİLER

    Adaylar arasından 4 isim için de 3 dönem kuralı esnetildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yeniden aday gösterildi. Bu isimler seçildikleri takdirde başkanlıkta 3 dönemi aşmış olacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak Partiİstanbul
    Haberler > Gündem > Yeniden adaylar! AK Parti'nin İstanbul adaylarından 4 isim 3 dönem kuralını deldi
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