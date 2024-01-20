Yeniden adaylar! AK Parti'nin İstanbul adaylarından 4 isim 3 dönem kuralını deldi

20 Ocak 2024 15:36 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Listeye göre 3 isim çizik yerken, 4 isim de 3 dönem kuralını deldi.

3 İSME ÇİZİK

AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu aday gösterilirken Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da ise Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç aday gösterildi.

3 DÖNEM KURALINI DELDİLER

Adaylar arasından 4 isim için de 3 dönem kuralı esnetildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yeniden aday gösterildi. Bu isimler seçildikleri takdirde başkanlıkta 3 dönemi aşmış olacak.