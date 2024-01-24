Gözler başkentte: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ilçe adaylarını açıklıyor

24 Ocak 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 12:39

AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

'30 OCAK SALI GÜNÜ SEÇİM BEYANNAMEMİZİ PAYLAŞACAĞIZ'

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde adeta tıkandı ve fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona kavuşturmak için artık gün sayıyoruz.

30 Ocak Salı günü seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız.

Murat kardeşimizin bilgi, deneyimi, depreme hazırlık olmak üzere şehrin sorunlarını çözecek aday olduğunu biz biliyoruz. İnşallah İstanbul da görecek. Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacak.

'SERGİLEDİKLERİ KOMİKLİKLERİ SAYMIYORUM'

Hiçbir şey yapmadılar demek doğru değil. Mesela bol bol şov yaptılar, bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Belediye birmlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kendi şehirlerinin meselelerininçözümü hariç her şeyi yaptılar. Sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile.

Daha cumhurbaşkanlığı rüyasıyla aylar şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Şehirlerine eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahit olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği izaha muhtaç olmayacağı kadar açıktır.

Amacımı ne polemik yapmaktır ne kimseye mühdan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını özellikle dile getiriyoruz. Özellikle bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz.

'ONLAR SADECE TERÖR ÖRGÜTLERİNE PAYANDALIK YAPARLAR'

Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır.

Seçim öncesi ne dedilerse işbaşına gelince tam tersini yapan bu zübük siyasetçi tiplemeleriyle gençelerimize kötü örnek teşkil etmemesini diliyoruz. Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların önümüzü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar bu dilden anlamaz. Onlar sadece üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz elbette bu hakikatları milletimizle paylaşacağız. Ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. Bunun için gerçek belediyecilik diyoruz.

Biz doğru olursak emin olun eğri zaten belasını bulur.

Başkalarının ne yaptığının, ne dolaplar çevirdiğinin bizim açımızdan önemi yoktur. Varsın onlar siyaseti basit bir toplama-çıkarma işlemine indigesinler, varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız. Vazifemizi en doğru biçimde yapmaya devam edeceğiz.

'EMEKLİLERLE KİMSENİN ARAMIZI BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme yaptık. Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. SSK ve Bağkur emekililerinin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranının yüzde 49.25 olarak uygulayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz.

Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe keyif alan, işler düzgün gidince rahatsız olan güruhun çıkardığı gürültü kendisinden büyük oluyor. Terör örgütlerine verilen gizli-açık tehditlerle, siyasi-sosyal provokasyonlarla, memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Türkiye'nin başarılarından kıvanç duymayı bir kez olsun beceremediler. Bugün de olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programını sekteye uğratmaktan ilk insanlı uzay minsoyunumuzu önemsizleştirmeye kadar kendilerien alan açmanın peşindeler.

'FİTNE TÜCCARLARINI UMURSAMIYORUZ'

Tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir.

Bizim hedefimiz bellidir. Bundan geriye gidiş ve dönüş asla olmayacaktır. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz.

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak şehirlerimize kazandıracağımız projeleri anlatmaktır. Kendi siyasetlerini yalandan, iftiradan, şovmenlikten ibaret görenlere inat eser ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceğiz. Bunu yaparkan de bozguncuların maskelerini düşürmeyi de ihmal etmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti gerek MHP adayları için aynı samimiyet ve azimle çalışarak sandıkta netice almanın yoluna bakacağız."

ANKARA'NIN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

İşte Ankara'nın ilçe belediye başkan adayları:

Akyurt: Hilal Ayık

Altındağ: Veysel Tiryaki

Ayaş: Mehmet Yüksel Kirazdibi

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Duhan Kalkan

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