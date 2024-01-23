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    AK Parti 3 büyükşehirde iddialı, 'Ankara, İstanbul ve İzmir’i alacağız'

    Kaynak: Haber Merkezi / Düzenleyen:

    Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Y. Ziya Yılmaz “Şubatın ilk haftasında seçim kampanyasını başlatabiliriz. Seçtiğimiz adaylar milletin adayları. Ankara, İstanbul ve İzmir’i alma konusunda zerre bir tereddüdümüz yok” dedi.

    AK Parti 3 büyükşehirde iddialı, &#039;Ankara, İstanbul ve İzmir’i alacağız&#039;
    Politika Haberleri  / Haber Merkezi

    AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP’nin elinde bulunan Ankara, İzmir ve İstanbul’u kazanma yönünde zerre bir tereddütleri olmadığını, kamuoyundan olumlu yansımalar geldiğini söyledi. Anadolu Yayıncılar Federasyonunda Anadolu Sohbetleri programında medya temsilcileri ile bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Ziya Yılmaz, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

    “GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

    Cumhur İttifakı ortakları ile yapılan görüşmeleri ve iş birliğinde gelinen aşamayı anlatan Yılmaz “MHP ile 14 toplantı yaptık. Toplantılarımız büyük bir nezaket ve saygı çerçevesinde geçti. Her iki tarafın hassasiyetleri göz önünde tutuldu. MHP ile bir sıkıntı yaşamadık. BBP, DSP ile görüşmelerimizde belli noktaya geldik. Yeniden Refah Partisi ile de temaslarımızı sürdürüyoruz. İttifak görüşmelerinde bazı zorluklar var. Partiler kendi tabanlarının isteklerini gündeme getiriyor” dedi.

    İLÇELER HAFTA SONUNDA

    Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ilçelerle ilgili aday tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ankara ilçe adaylarının bu hafta sonuna kadar açıklanabileceğini ifade eden Yılmaz “Diğer ilçelerle ilgili çalışmaları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Genel başkan yardımcılarımız ilerde düzenlenecek tanıtım toplantılarında adaylarımızı açıklayacak. 360 beldenin adaylarının seçimi ise o ilin parti teşkilatları tarafından yapılacak. Şubat ayı ilk haftasında da seçim kampanyasını başlatabiliriz. Aday tespitini titizlikle yapıyoruz. Karşılaştırmalar, anketler yaparak belirliyoruz. Bizim seçtiğimiz adaylar milletin adayları. Ankara, İstanbul ve İzmir’i alma konusunda zerre bir tereddüdümüz yok. Kamuoyundan olumlu dönüşler alıyoruz” diye konuştu.

    “HAYALÎ PROJELER ‘PROJE’ DEĞİL”

    Yerel seçimlerle, genel seçimlerin birbirinden farklı özellikler taşıdığını hatırlatan Yılmaz, kampanyalarda ülke sorunlarının gündeme gelebileceğini ama öncelikli meselenin o şehirle ilgili çözülmesi gereken problemler olduğunu kaydetti. Yusuf Ziya Yılmaz şöyle devam etti: Yerel seçim kampanyamızda yerel sorunlar ve o şehrin ihtiyaçları konusunda dinamikleri gündeme geliştireceğiz. Projeler, o ilin sorunlarını çözmeye, geleceğine yönelik olacak. Ulaşım, trafik, kentsel dönüşüm gibi. Hayalî projeler üretilmemeli. Projeler finansmanla üretilir. Finansmanınız yoksa üretemezsiniz. Finansmanı olmayan projeler proje olarak kabul edilemez. Hayalî projelerle, finansman projeleri birbirinden ayırt edilmeli. Vatandaşın ‘yapıldı’, ‘iyi oldu’ diyebileceği, akla gelmeyen bir projeyi de gerçekleştirebilirsiniz. Belediyelerimiz yapacağı projeleri genel merkezle istişare edecek. Sosyal projelerin ise belediyenin projesi gibi gösterilmesine biz AK Parti olarak karşıyız. ‘Biz şunu verdik, bunu verdik’ demek bana fitresini, zekâtını anlatmak gibi geliyor. Evinde yaşlı bakım hizmetini ilk olarak AK Parti başlattı. Bunu medya önünde paylaşmak hem yardım alan kişinin hem de akrabalarının incinmesine sebep oluyor. Bunların gizli kalması gerekir. Bunlar şehirde yaşayanların mutlu olması için.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Haber Merkezi
    AK PARTİYerel SeçimErdoğan
    Haberler > Politika > AK Parti 3 büyükşehirde iddialı, 'Ankara, İstanbul ve İzmir’i alacağız'
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