Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    AK Parti'nin seçim vaadiydi! İstanbul ve Ankara'da oturan memurlara bir zam müjdesi daha

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Emekli ek zam için yarın Meclis'ten geçecek kanun teklifini beklerken, siyasi partilerin seçim vaatlerinin neler olacağı da merak ediliyor. Siyaset gündemi yoğunlaşırken, AK Parti'nin 14 Mayıs'taki seçim beyannamesindeki maddeleri detaylandırması bekleniyor. Beyannamede yer alan vaatler arasında 'memurlara büyükşehir tazminatı' maddesi dikkat çekiyor. Buna göre yapılacak düzenleme ile büyükşehirlerde yaşayan memurların ücretleri iyileştirilecek.

    AK Parti&#039;nin seçim vaadiydi! İstanbul ve Ankara&#039;da oturan memurlara bir zam müjdesi daha
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti'nin 8 ana başlıktan oluşması beklenen seçim beyannamesi 30 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlenecek programda açıklanacak. Beyannamede memur maaşlarına yönelik 'büyükşehir' düzenlemesinin yer alması bekleniyor. Düzenlemeye göre, büyükşehirlerde yaşayan memurlar ile yaşam maliyetinin daha düşük olduğu illerde yaşayan memurlar arasında ücret farkı olacak.

    AK Parti'nin seçim beyannamesinde memur düzenlemesine ek olarak, 'kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler' vurgusunun ön planda olması ve sokak hayvanlarına yönelik yeni adımlar atılmasına ilişkin vaatlerin yer alması da bekleniyor. Ayrıca çalışan ebeveynlere kreşlerin yaygınlaştırılması da gündemde.

    AK Parti'nin seçim vaadiydi! İstanbul ve Ankara'da oturan memurlara bir zam müjdesi daha

    MEMUR'A BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

    AK Parti, 14 Mayıs’ta açıkladığı seçim beyannamesinde yer verdiği bazı vaatleri yerel seçim beyannamesinde daha detaylı bir şekilde sunacak. Bu vaatler arasında büyükşehirlerde yaşayan memurların maliyetlerini karşılamak için ücret farkı da yer alıyor.

    AK Parti, uzun süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu’da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek bir ücret farkı verilmesi planlanıyor. Bu sayede memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

    AK Parti'nin seçim vaadiydi! İstanbul ve Ankara'da oturan memurlara bir zam müjdesi daha

    SOKAK HAYVANLARI İÇİN DÜZENLEME GELİYOR

    Son aylarda sık sık gündeme gelen sokak hayvanları sorununa da AK Parti duyarsız kalmıyor. Seçim beyannamesinde sokak hayvanları için özel bir bölüm açılacak. Bu bölümde sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi, yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak. Ayrıca sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi için de tedbirler alınacak.

    AK Parti, kentsel dönüşüm konusunda da iddialı. Beyannamede ‘kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler’ vurgusu yapılacak. Yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Ayrıca trafikte alternatif ulaşım ağları gibi sorunlara somut çözümler sunulacak. Kentsel dönüşümde vatandaşların haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi için de gerekli adımlar atılacak.

    AK Parti'nin seçim vaadiydi! İstanbul ve Ankara'da oturan memurlara bir zam müjdesi daha

    ANNE BABALARA MAHALLE KREŞİ MÜJDESİ

    AK Parti, anne babalara da seçim vaadinde bulunuyor. CNN Türk’te yer alan habere göre mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlık da açılacak. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, ailelere makul fiyatlarla kreşe gönderme olanağına sahip olacağı proje duyurulacak. Bu proje ile hem çocukların eğitimine katkı sağlanacak hem de çalışan annelere destek olunacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AK PartiMemurZam
    Haberler > Ekonomi > AK Parti'nin seçim vaadiydi! İstanbul ve Ankara'da oturan memurlara bir zam müjdesi daha
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Esnafın kabusu oldular! Dolandırıcıların son yöntemi pes dedirtti - EkonomiDolandırıcıların son yöntemi pes dedirttiDolar, euro, altın haftaya nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum - EkonomiDolar, euro, altın haftaya nasıl başladı?Tüm gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti - EkonomiEkonomistler tek tahminde birleştiDepremin birinci yılında önce kadın ve çocuklar - EkonomiDepremin birinci yılında önce kadın ve çocuklarEv fiyatları uçtu, toprak kıymete bindi! Gurbetçi de arsaya yöneldi - EkonomiGurbetçi de arsaya yöneldi'Makul kâra hiç kimse bir şey söylemiyor' diyen Bakan Yumaklı: Fahiş fiyat tespit edildiği anda gerekeni yapıyoruz - EkonomiBakan Yumaklı'dan fahiş fiyat uyarısı!Orta direk su alıyor! Marina fiyatları TL bazında 3 kat dolar bazında 2 kat arttı - EkonomiOrta direk su alıyor!Sürücüler gözlerine inanamayacak! İstanbul'da saatlik otopark ücreti dudak uçuklattı - EkonomiSürücüler gözlerine inanamayacak! İstanbul'da saatlik otopark ücreti dudak uçuklattıAraç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! 282 binden fazla araç muayeneye geri çağrıldı - EkonomiBinlerce araç muayeneye geri çağrıldıTürkiye'nin gözü artık uzayda! '600 milyar dolarlık ekonomiden pay alacağız' - Ekonomi'600 milyar dolarlık ekonomiden pay alacağız'
    Sonraki Haber Yükleniyor...