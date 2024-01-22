AK Parti'nin seçim vaadiydi! İstanbul ve Ankara'da oturan memurlara bir zam müjdesi daha

22 Ocak 2024 10:33 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 10:38

AK Parti'nin 8 ana başlıktan oluşması beklenen seçim beyannamesi 30 Ocak tarihinde Ankara'da düzenlenecek programda açıklanacak. Beyannamede memur maaşlarına yönelik 'büyükşehir' düzenlemesinin yer alması bekleniyor. Düzenlemeye göre, büyükşehirlerde yaşayan memurlar ile yaşam maliyetinin daha düşük olduğu illerde yaşayan memurlar arasında ücret farkı olacak.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde memur düzenlemesine ek olarak, 'kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler' vurgusunun ön planda olması ve sokak hayvanlarına yönelik yeni adımlar atılmasına ilişkin vaatlerin yer alması da bekleniyor. Ayrıca çalışan ebeveynlere kreşlerin yaygınlaştırılması da gündemde.

MEMUR'A BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI

AK Parti, 14 Mayıs’ta açıkladığı seçim beyannamesinde yer verdiği bazı vaatleri yerel seçim beyannamesinde daha detaylı bir şekilde sunacak. Bu vaatler arasında büyükşehirlerde yaşayan memurların maliyetlerini karşılamak için ücret farkı da yer alıyor.

AK Parti, uzun süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin yüksek olduğu büyükşehirler ile Anadolu’da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek bir ücret farkı verilmesi planlanıyor. Bu sayede memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DÜZENLEME GELİYOR

Son aylarda sık sık gündeme gelen sokak hayvanları sorununa da AK Parti duyarsız kalmıyor. Seçim beyannamesinde sokak hayvanları için özel bir bölüm açılacak. Bu bölümde sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi, yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak. Ayrıca sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi için de tedbirler alınacak.

AK Parti, kentsel dönüşüm konusunda da iddialı. Beyannamede ‘kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler’ vurgusu yapılacak. Yeşil dönüşüm, sıfır atık, güvenli ve akıllı şehirlere ait projeler yer alacak. Ayrıca trafikte alternatif ulaşım ağları gibi sorunlara somut çözümler sunulacak. Kentsel dönüşümde vatandaşların haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi için de gerekli adımlar atılacak.

ANNE BABALARA MAHALLE KREŞİ MÜJDESİ

AK Parti, anne babalara da seçim vaadinde bulunuyor. CNN Türk’te yer alan habere göre mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlık da açılacak. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, ailelere makul fiyatlarla kreşe gönderme olanağına sahip olacağı proje duyurulacak. Bu proje ile hem çocukların eğitimine katkı sağlanacak hem de çalışan annelere destek olunacak.