ABD'de başkan adayı seçim yarışından çekildi! Trump için mesajı dikkat çekti

22 Ocak 2024 00:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 00:31

Amerikan halkı 5 Kasım'da başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. İki ana partinin olduğu ABD'de Demokratların yeniden Joe Biden'ı aday göstermesi beklenirken, ABD'nin mevcut başkanının karşısında Cumhuriyetçilerin çıkaracağı aday merak konusu olmayı sürdürüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler için iddailı bir geri dönüş yapması beklenirken Cumhuriyetçilerde bir aday yarıştan çekildiğini duyurdu.

CUMHURİYETÇİLERİN ADAYI NETLEŞMEYE BAŞLADI

ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

Çekilme kararını X sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla yapan Cumhuriyetçi DeSantis, seçmenin "Trump'a bir şans daha vermek istediği" söyledi.

TRUMP'IN BIDEN'DAN ÜSTÜN OLDUĞU AÇIK

DeSantis, "Donald Trump'la Kovid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık." ifadelerini kullandı.

TRUMP ADAY OLURSA DESTEKLEYECEK

DeSantis başarılı olabileceğini düşünmediğini ve oy verenlerin daha fazla vakit ve kaynağını almayacağını ifade eden DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini duyurdu. DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine daha önce söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirtti.

Öte yandan ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.