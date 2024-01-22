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    ABD'de başkan adayı seçim yarışından çekildi! Trump için mesajı dikkat çekti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek seçimler için yarış giderek kızışıyor. Demokrat Parti'nin muhtemel adayı Başkan Joe Biden'ın karşısına çıkması beklenen Cumhuriyetçi DeSantis aday "Trump'a bir şans daha vermek lazım" diyerek başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

    ABD&#039;de başkan adayı seçim yarışından çekildi! Trump için mesajı dikkat çekti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Amerikan halkı 5 Kasım'da başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. İki ana partinin olduğu ABD'de Demokratların yeniden Joe Biden'ı aday göstermesi beklenirken, ABD'nin mevcut başkanının karşısında Cumhuriyetçilerin çıkaracağı aday merak konusu olmayı sürdürüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimler için iddailı bir geri dönüş yapması beklenirken  Cumhuriyetçilerde bir aday yarıştan çekildiğini duyurdu.

    CUMHURİYETÇİLERİN ADAYI NETLEŞMEYE BAŞLADI

    ABD'de Florida Valisi Ron DeSantis, 2024'te yapılacak başkanlık seçimi aday adaylığından çekildiğini duyurdu.

    Çekilme kararını X sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla yapan Cumhuriyetçi DeSantis, seçmenin "Trump'a bir şans daha vermek istediği" söyledi.

    ABD'de başkan adayı seçim yarışından çekildi! Trump için mesajı dikkat çekti

    TRUMP'IN BIDEN'DAN ÜSTÜN OLDUĞU AÇIK

    DeSantis, "Donald Trump'la Kovid-19 salgını ve Antony Fauci'yi seçmesi nedeniyle bazı anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak, Trump'ın mevcut başkan Joe Biden'den üstün olduğu açık." ifadelerini kullandı.ABD'de başkan adayı seçim yarışından çekildi! Trump için mesajı dikkat çekti

    TRUMP ADAY OLURSA DESTEKLEYECEK

    DeSantis başarılı olabileceğini düşünmediğini ve oy verenlerin daha fazla vakit ve kaynağını almayacağını ifade eden DeSantis, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini duyurdu. DeSantis, Cumhuriyetçi adayı destekleyeceğine daha önce söz verdiğini ve bu sözünü tutacağını belirtti.

    Öte yandan ABD'de bir sonraki ön seçimler 23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde yapılacak ve ön seçim süreci 8 Haziran'a kadar sürecek.

    Temmuz ve ağustos ayındaki parti kongrelerinde hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimleri için resmi adaylarını belirleyecek.

    5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yarışı kazanacak aday 20 Ocak 2025'te koltuğuna oturacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TrumpBidenSeçimABD
    Haberler > Dünya > ABD'de başkan adayı seçim yarışından çekildi! Trump için mesajı dikkat çekti
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