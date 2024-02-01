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    • CHP’den orta yol taktiği, tabanda ittifak arıyorlar

    DEM ve İyi Parti ile ittifak kuramayan CHP, “ortak aday” imajı vererek adayların afişlerinde logoyu kaldırdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP’den orta yol taktiği, tabanda ittifak arıyorlar
    Chp, Mansur Yavaş, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - Seçimlerde ittifak sağlayabilmek için tüm partilerle görüşmeye açık olduğunu ifade eden CHP’de, seçim stratejisi de şekillenmeye başladı. İyi Parti, TİP ve Memleket Partisi ile yapılan iş birliği görüşmelerinden eli boş dönen CHP, yerelde ittifak planını diri tutmak için tüm kozlarını oynamaya devam ediyor.

    CHP 'YUMUŞAK DİL' SİYASETİNİ İZLEYECEK

    Beklediği oy potansiyeline ulaşmak ve elindeki belediyeleri korumak için çabalayan CHP, oy beklediği seçmenlerin gönlünü kazanabilmek için ‘orta yol’ ve ‘yumuşak dil’ siyaseti izleyecek. Dağılan muhalefet cephesinde birden fazla aday olmasına rağmen CHP’li adaylar, muhalefete karşı muhalefet yapmamaya çalışacak. ‘Oyların bölünmemesi’ hedefiyle seçim çalışmaları yürütecek olan CHP’li isimler, iktidarın adayı karşısında ‘ortak adaymış gibi’ tavır göstererek, tabanda ittifak oluşturmaya çalışılacak.
    Özellikle kritik görülen ve 2019’da az oyla kaybedilmiş yerlerde, çalışmalarda ve afişlerde siyasi parti logosu kullanılmamasına özen gösterilecek. 

    CHP’den orta yol taktiği, tabanda ittifak arıyorlar

    CHP’li belediye başkanı adaylarının afişlerinde, parti ismi ve ambleminin olmaması dikkat çekiyor.

    CHP’den orta yol taktiği, tabanda ittifak arıyorlar

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpMansur Yavaş
    Haberler > Politika > CHP’den orta yol taktiği, tabanda ittifak arıyorlar
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