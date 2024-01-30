'Komünist Başkan'ın rakibi kulislere sızdı: CHP'nin Kadıköy adayı Tülin Hadi mi?

Yerel seçimlere 60 gün kalmışken ana muhalefet partisi CHP'de aday karmaşası devam ediyor. CHP, 'kalesi' olarak görülen illerden biri olan İzmir'de başkan adaylarını dün açıkladı, gözler partinin güçlü olduğu diğer yerlere çevrildi. CHP'nin, sürpriz bir kararla TKP'den Fatih Mehmet Maçoğlu'nun da aday olduğu Kadıköy'de Belediye Başkan adayının Tülin Hadi olacağı kulisleri hareketlendirdi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere sadece 60 gün kaldı. Seçim takvimi adım adım işlerken gözler, 'en güçlü' olduğu yerlerde hala aday belirleyemeyen ana muhalefet partisi CHP'ye çevrildi.

CHP'nin dün gerçekleştirilen Parti Meclisi sonrası (PM) İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemesinin ardından, partinin 'kalesi' olarak görülen İstanbul Kadıköy için sürpriz bir ismin adaylığı kulislere sızdı.

'KOMÜNİST BAŞKAN'A SÜRPRİZ RAKİP

Kadıköy'de sürpriz bir kararla aday olan 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun karşısında yarışacak CHP'li ismin belli olduğu iddia edildi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy adayı için kararını verdiğini söyledi.

Fatih Mehmet Maçoğlu

Katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yarkadaş, birçok araştırmalar ve analizler yapıldığını belirterek, "CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim" dedi ve şöyle devam etti:

"Benim cuma günü edindiğim bilgiye göre CHP'nin Kadıköy adaylığı için mimar Tülin Hadi ismi düşünülüyor. Tülin Hadi, mimar, aynı zamanda İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını yaptı, bir yıl bu görevi yaptı. İki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Caddebostanlı, Kadıköylü bir isim. CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim bu. İmamoğlu, Kadıköy için 'kentle ilgili ve kadın olmalı' diyordu."

Tülin Hadi

TÜLİN HADİ KİMDİR?

Tülin Hadi 1969 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Saint Michel Lisesi’nden, 1993 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1992-1994 yılında Turgut Cansever’in bürosunda çalıştığı dönemden bu yana, mesleki faaliyetini Cem İlhan ile birlikte TeCe Mimarlık çatısı altında sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında ödüller aldı, ulusal yarışma jüri üyeliklerinde bulundu.

2003-2006 yılları arasında CNN Türk’te yayınlanan Design360 programının yapımcı/sunuculuğunu üstlendi. 2006 yılında Genç Mimar Ödülü’nü aldı. Cem İlhan ile birlikte tasarlamış olduğu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlük, BİM ve Kütüphane Binaları (2006) ve Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi (2012) yapıları ile Ulusal Mimarlık Yapı Dalı ödüllerini aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde mimarlık fakülteleri stüdyolarında proje yürütücülüğü yaptı. Halen Bilgi Üniversitesi’nde Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde proje stüdyosu yürütücülüğü de yapıyor.

CHP'NİN İZMİR ADAYLARI

Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, büyükşehir belediye başkan adayı olurken, ilçelerde büyük değişime gidildi. CHP’de olan 24 ilçe belediyesinden Selçuk, Dikili, Seferihisar dışındaki tüm ilçe belediye başkanlıklarına yeni isimler aday gösterildi.

Geçmişte milli takım teknik direktörlüğü yapan Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’den aday gösterildi.

İzmir’in ilçelerinde dokuz kadın belediye başkanlığı için yarışacak.