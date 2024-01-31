Soyer'e çizik taşları yerinden oynattı, CHP İzmir teşkilatı kazan kaldırdı

CHP’de İzmir adayı Cemil Tugay oldu, teşkilatı ayaklandı. Tunç Soyer’in destekçileri “İzmir Tunç’tur, Tunç kalacak” nöbeti başlattı. “Ankara sabrımızı taşırma” sloganları ile de Genel Başkan Özel’e mesaj gönderildi.

Haber Merkezi ANKARA - Güç savaşları ve uzun tartışmaların ardından ilan edilen İzmir adayı CHP’yi karıştırdı. Sadece büyükşehirde değil ilçelerde de mevcut başkanların büyük bir kısmı ile yollar ayrıldı. CHP Parti Meclisinden, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ismi çıkarken teşkilatlar genel merkeze kazan kaldırdı. Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer taraftarları yeniden aday gösterilmemelerine isyan etti. Çiğli Belediye Başkanı Uygar Yıldırım’ın çizik yemesi de gerginliği artırdı. CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir’de yalnızca Dikili, Seferihisar ve Selçuk’ta mevcut başkanlar koltuğunu korudu. Tugay’ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarını da harekete geçirdi. Eren Erdem, Cemil Tugay’la ilgili çeşitli iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun danışmanlardan olan ve Karaburun Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Hacer Foggo “Siz beni sığdıramadınız CHP’ye” sözleriyle genel merkezi eleştirdi. Soyer, kararın kendisine MYK toplantısından 5 dakika önce iletildiğini belirterek “En hafif deyimle bu, siyasi nezaketsizlik. Aday belirleme süreçlerindeki hatalar olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

ÖZEL: HALÜSİNASYON GÖRÜYORLAR

CHP, 31 Mart’ta yapılacak mahallî seçimlerde kullanılacak oy pusulasında AK Parti’nin kurada birinci sırada çıkmasına itiraz etti. CHP’nin kurada şaibe olduğunu iddia etmesine AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel’den tepki geldi. Özel “CHP’nin bu itirazı YSK tarihine bir skandal olarak girecek. Kura çekimi herkesin gözü önünde oldu. 35 partinin temsilcisi, gözlemcisi, çok sayıda kamera vardı. On bir yüksek yargıcın önünde kura çektik. Hâl böyleyken, kura sonuçlarına itiraz etmek seçim tarihine kara leke bırakmıştır. Bütün kurayı çekenlerin görüntüsüne baksınlar. Kameralar önünde cereyan etti. Ben oturduğum yer itibarıyla arkadan geçerek fanusun bulunduğu yere gittim. Buna bile takmışlar. Yok sol avcum kapalıymış. Böyle saçmalık mı olur? Halüsinasyon görüyorlar” dedi.

Öte yandan, CHP ve Zafer Partisinin, oy pusulası ile ilgili kura çekimine yaptığı itiraz başvuruları dün YSK gündemine geldi. İtirazlar YSK tarafından reddedildi.



