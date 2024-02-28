Epic Games'ten ilk açıklama: Hackerlar 200 GB'lık veriyi çaldı mı?

Popüler oyun platformu Epic Games'ten, bir fidye yazılımı saldırısına uğradığı ve yaklaşık 200 GB boyutunda kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddialarına ilk açıklama geldi. Şirket, saldırıyı doğrulayan Mogilevich adlı grubun iddialarını araştırdıklarını ancak şu ana kadar doğru olduğuna dair bir kanıta ulaşamadıklarını kaydetti.

Bir fidye yazılım çetesi, Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games'i hacklediğini ve verileri henüz açıklanmayan bir fiyat karşılığında açık artırmaya çıkardığını iddia etti.

Cyber Daily'nin haberine göre, Mogilevich adında bilgisayar korsanlarının bu güvenlik ihlalinden sorumlu olduğu ve grubun Epic'in sunucularına sessizce saldırdıkları öne sürüldü.

200 GB BOYUTUNDA VERİ ÇALINDI

Hackerlar e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veri dahil olmak üzere yaklaşık 200 GB boyutunda veri çaldığını iddia ediyor. Hacklenen verilerin Epic Games çalışanlarının mı, müşterilerinin mi yoksa her ikisinin mi olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.

Fidye yazılım çetesinin Epic Games'in verilerini 4 Mart'a kadar satışa çıkaracağı da iddialar arasında. Bilgisayar korsanlarının sattıkları veriler için herhangi bir fiyat vemediği ve satılmadığı durumda ne yapacaklarını da açıklamadığı kaydedildi.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Epic Games'ten ise ilk açıklama geldi. Şirket, oyun medyasından haber sitelerine gönderdiği açıklamada, grubun iddialarını araştırdıklarını ancak şu ana kadar doğru olduğuna dair bir kanıta ulaşamadıklarını aktardı. Yani saldırının gerçek olmama ihtimali de var.

Bu, son aylarda sektörü vuran ikinci büyük hack olayı. İlki PlayStation stüdyosu Insomniac Games'i büyük ölçüde etkilemişti. 2023'ün sonlarında PlayStation'ın Spider-Man stüdyosu Insomniac Games de benzer bir saldırı sonucunda hacklenmiş ve fidye ödemeyi reddetmişti. Bunun sonucunda saldırıyı yapan Rhysida grubu, aralarında yakında çıkacak Wolverine oyununun erken halinin de olduğu yüklü miktarda (çalışan bilgileri, kaynak kodları, gelecek planları vb. her şey) veriyi yayınlamıştı.

Bu grup daha önce de Nissan'ın yan kuruluşu Infiniti USA’i de hedef almıştı.