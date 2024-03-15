Epic Games Bahar İndirimleri 2024 hangi oyunlar? İşte yeni fiyatlar

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 21:55 - Güncelleme: 15 Mart 2024 21:56 - Güncelleme:

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Epic Games Bahar indirimlerinde hangi oyunlar indirimde? | Epic Games Bahar İndirimler başladı. Epic Games mağazasında, EA Sports FC 24, Alan Wake 2, Dead Island 2, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, God of War gibi birçok merakla beklenen oyun indirime girdi. Yüzde 85’e varan indirimlerin ardından oyun fiyatları düştü. Epic Games yeni oyun fiyatları 28 Mart’a kadar devam edecek. Peki, Epic Games Bahar İndirimleri hangi oyunlar? İşte indirime giren oyunların listesi!