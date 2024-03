Epic Games Bahar İndirimleri 2024 hangi oyunlar? İşte yeni fiyatlar

Epic Games Bahar indirimlerinde hangi oyunlar indirimde? | Epic Games Bahar İndirimler başladı. Epic Games mağazasında, EA Sports FC 24, Alan Wake 2, Dead Island 2, Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, GTA 5, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, God of War gibi birçok merakla beklenen oyun indirime girdi. Yüzde 85’e varan indirimlerin ardından oyun fiyatları düştü. Epic Games yeni oyun fiyatları 28 Mart’a kadar devam edecek. Peki, Epic Games Bahar İndirimleri hangi oyunlar? İşte indirime giren oyunların listesi!

Epic Games Bahar İndirimleri hangi oyunlar? Epic Games’te yüzde 85’e varan indirimlerin ardından oyun fiyatları düştü. Epic Games indirimli oyun fiyatları 28 Mart’a kadar devam edecek. Peki, Epic Games Bahar İndirimleri hangi oyunlar? İşte indirime giren oyunların listesi haberimizde…

EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMLERİ HANGİ OYUNLAR?

Epic Games Bahar İndirimlerinde indirime giren bazı oyunlar ve yeni indirimli fiyatlar şu şekildedir:

Red Dead Redemption 2 - Normal Fiyatı: 1.499 TL, İndirimli Fiyatı: 494,67 TL (%67 indirim)

EA Sports FC 24 - Normal Fiyatı: 2.099 TL, İndirimli Fiyatı: 419,99 TL (%80 indirim)

Alan Wake 2 - Normal Fiyatı: 912 TL, İndirimli Fiyatı: 729,60 TL (%20 indirim)

Dead Island 2 - Normal Fiyatı: 429 TL, İndirimli Fiyatı: 235,95 TL (%45 indirim)

Avatar: Frontiers of Pandora - Normal Fiyatı: 1.199 TL, İndirimli Fiyatı: 719,40 TL (%40 indirim)

Hogwarts Legacy - Normal Fiyatı: 1.099 TL, İndirimli Fiyatı: 549,50 TL (%50 indirim)

Prince of Persia The Lost Crown - Normal Fiyatı: 849 TL, İndirimli Fiyatı: 509,40 TL (%40 indirim)

Star Wars Jedi: Survivor - Normal Fiyatı: 2.099 TL, İndirimli Fiyatı: 944,99 TL (%55 indirim)

Dead by Daylight - Normal Fiyatı: 451,05 TL, İndirimli Fiyatı: 225,52 TL (%50 indirim)

SnowRunner - Normal Fiyatı: 550 TL, İndirimli Fiyatı: 275 TL (%50 indirim)

Cyberpunk 2077 - Normal Fiyatı: 999 TL, İndirimli Fiyatı: 499,50 TL (%50 indirim)

Rainbow Six Siege - Normal Fiyatı: 229 TL, İndirimli Fiyatı: 45,80 TL (%80 indirim)

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - Normal Fiyatı: 829 TL, İndirimli Fiyatı: 207,25 TL (%75 indirim)

Overcooked 2 - Normal Fiyatı: 70 TL, İndirimli Fiyatı: 17,50 TL (%75 indirim)

GTA V Premium Edition - Normal Fiyatı: 749 TL, İndirimli Fiyatı: 374,50 TL (%50 indirim)

Borderlands 3 - Normal Fiyatı: 309 TL, İndirimli Fiyatı: 46,35 TL (%85 indirim)

The Crew Motorfest - Normal Fiyatı: 1.199 TL, İndirimli Fiyatı: 599,50 TL (%50 indirim)

The Last of Us Part I - Normal Fiyatı: 1.099 TL, İndirimli Fiyatı: 736,33 TL (%33 indirim)

God of War - Normal Fiyatı: 899 TL, İndirimli Fiyatı: 449,50 TL (%50 indirim)

Marvel's Spider-Man Remastered - Normal Fiyatı: 1.099 TL, İndirimli Fiyatı: 659,40 TL (%40 indirim)

Battlefield 2042 - Normal Fiyatı: 599,99 TL, İndirimli Fiyatı: 89,99 TL (%85 indirim)

The Lord of The Rings Return to Moria - Normal Fiyatı: 309 TL, İndirimli Fiyatı: 191,58 TL (%38 indirim)

EPİC GAMES BAHAR İNDİRİMİ 2024 NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

14 Mart Perşembe günü başlayan Epic Games bahar indirimleri 28 Mart 2024 Perşembe saat 18.00’de bitiyor. 28 Mart Perşembe günü saat 18.00’e kadar birçok indirimli oyunu Epic Games mağazasından indirimli fiyatlarla satın alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz.