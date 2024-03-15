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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bingöl&#039;de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
Karlıova, Kaza, Bingöl, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoldan çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 18 kişi yaralandı.

Karlıova'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. 

34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıktı.

Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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