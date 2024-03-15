Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoldan çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 18 kişi yaralandı.
Karlıova'da kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
34 SD 1821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Karlıova kara yolunun Azizan köyü mevkisinde kontrolden çıktı.
Kazada sürücü ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi