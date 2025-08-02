Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Bolat "Temmuz efsane bir ay oldu" diye duyurdu! Tam 25 milyar dolar, ekonomide tarihi rekor

Bakan Bolat "Temmuz efsane bir ay oldu" diye duyurdu! Tam 25 milyar dolar, ekonomide tarihi rekor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi, İhracat, Rekor, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret rakamlarıyla ilgili müjdeli bir haber verdi. "Temmuz 2025 efsane bir ay oldu." diyen Bakan Bolat, "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce temmuzda bu 22,5 milyar dolardı. Yüzde 11'lik bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dış ticaret rakamları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Konuşmasında, küresel ticarette pandemi, tedarik zinciri aksaklıkları ve artan korumacılık eğilimleri nedeniyle belirsizliklerin derinleştiğine işaret eden Bolat, bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Bolat, "Böylesine zorlu bir bölgesel ve küresel konjonktürde, durmak yok yola devam diyoruz, rekorlar kırıyoruz!" diye konuştu.

Bakan Bolat "Temmuz efsane bir ay oldu" diye duyurdu! Tam 25 milyar dolar, ekonomide tarihi rekor - 1. Resim

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle: 

"Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11 LİK ARTIŞ..."

Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı (temmuz) 25 milyar dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yüzde 11'lik artışa tekabül ediyor. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında ihracatımızı arttırmış olduk.

Bakan Bolat "Temmuz efsane bir ay oldu" diye duyurdu! Tam 25 milyar dolar, ekonomide tarihi rekor - 2. Resim

"YILLIK VERİDE 270 MİLYAR DOLARIN ENSESİNE YAPIŞTIK" 

Ocak - Temmuz ihracatı yüzde 5,2'lik artışla 156,4 milyar dolara ulaştık. Geçen sene 148,7 milyar dolardı. 7 ayda 7,7 milyar dolar artış sağladık. Bu tempoyu devam ettirirsek yüzde 5 artışla yılı kapatacağız. 

Son 26 ayın 19'unda aylık ihracat artışı var. Son 26 ayın 15'inde aylık mal ihracat rekorları kırdık. Yıllık veride 270 milyar doların ensesine yapışarak 269,4 milyar dolara geldik.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI SON 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Temmuz ayında ihracattaki büyük artış ve ithalat artışındaki yavaşlama sonucunda, dış ticaret açığı da azaldı. Böylelikle dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda yüzde 79,5'e yükselerek son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyorBir kentte alarm zilleri çalıyor! Kurul toplandı, karar alındı, tarih verildi: Gece boyu susuz kalacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vanalar açıldı! Türkiye'den Suriye'ye gaz akışı resmen başladı - EkonomiTürkiye'den Suriye'ye gaz akışı resmen başladıKamuda zam pazarlığında anlaşma tamam! İmzalar bugün atılıyor - EkonomiKamuda zam pazarlığında anlaşma tamam!Tarlada yüzde 55, markette yüzde 38 zamlandı! İşte temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler - Ekonomiİşte fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerKarar Resmi Gazete'de! Ünlü holdinge ait 18 taşınmaz özelleştiriliyor, işte ihale şartları - EkonomiÜnlü holdinge ait 18 taşınmaz özelleştiriliyorNe dolar, ne euro ne de altın! İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı - Ekonomiİşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracıBİST 100, enflasyona kilitlendi! İşte bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler - EkonomiBu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler
Sonraki Haber Yükleniyor...