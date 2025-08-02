Bakan Bolat "Temmuz efsane bir ay oldu" diye duyurdu! Tam 25 milyar dolar, ekonomide tarihi rekor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dış ticaret rakamları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.Konuşmasında, küresel ticarette pandemi, tedarik zinciri aksaklıkları ve artan korumacılık eğilimleri nedeniyle belirsizliklerin derinleştiğine işaret eden Bolat, bu zorlu konjonktüre rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu vurguladı. Bolat, "Böylesine zorlu bir bölgesel ve küresel konjonktürde, durmak yok yola devam diyoruz, rekorlar kırıyoruz!" diye konuştu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı.

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"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 11 LİK ARTIŞ..."

Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı (temmuz) 25 milyar dolar. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yüzde 11'lik artışa tekabül ediyor. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında ihracatımızı arttırmış olduk.

"YILLIK VERİDE 270 MİLYAR DOLARIN ENSESİNE YAPIŞTIK"

Ocak - Temmuz ihracatı yüzde 5,2'lik artışla 156,4 milyar dolara ulaştık. Geçen sene 148,7 milyar dolardı. 7 ayda 7,7 milyar dolar artış sağladık. Bu tempoyu devam ettirirsek yüzde 5 artışla yılı kapatacağız.

Son 26 ayın 19'unda aylık ihracat artışı var. Son 26 ayın 15'inde aylık mal ihracat rekorları kırdık. Yıllık veride 270 milyar doların ensesine yapışarak 269,4 milyar dolara geldik.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI SON 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Temmuz ayında ihracattaki büyük artış ve ithalat artışındaki yavaşlama sonucunda, dış ticaret açığı da azaldı. Böylelikle dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı temmuzda yüzde 79,5'e yükselerek son 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı."