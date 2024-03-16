Faizler yükseliyor, işte kredilerde en düşük oranlar… 36 ay, 48 ay, 120 ayda faiz yükü ne kadar?

Ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlere her geçen gün yenileri eklenirken; ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 63’ü geçti. Bunun üzerine vatandaşlar; en ucuz tüketici ve ihtiyaç kredisi, en uygun konut ve ev kredisi, en düşük araç, taşıt ve otomobil kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankalar ise kredilere farklı vadelerde farklı oranlar uyguluyor. 50 bin TL, 100 bin TL, 500 bin TL kredinin geri ödemesi… 36 ay, 48 ay, 120 ay vadede taksitler… Son durumda en avantajlı faiz oranları, taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yerel seçimlere iki hafta kala piyasalarda da hareketlilik artarken, döviz ve altın talebi karşısında TL’yi güçlendirmek için yeni tedbirler devam ediyor. Geçen hafta kredi kartlarında nakit avans limiti, toplam limitin yüzde 25 seviyesine düşürülmüş; vade sayısı da 3 taksite kadar çekilmişti. Son olarak TCMB tarafından kredi kartlarından ve kredili mevduat hesaplarından çekilen nakit tutarlar için, faiz oranları yüzde 4,42’den 5,00 seviyesine çıkarıldı.

KREDİ HACMİ YÜKSELİYOR

Sıkılaşma adımlarının yansımaları, mevduat faizleri gibi tüketici kredileri tarafında da gözlemleniyor. TCMB verilerine göre geçen hafta ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 63,36 ile son 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ticari kredi faiz oranlarında da yüzde 55,76 seviyesi görüldü. Öte yandan BDDK’nın verilerine göre 8 Mart ile biten haftada; toplam kredi hacmi 12 trilyon 593 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam; 16 Şubat ile biten haftada 12 trilyon 52 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Bankalar, sıfır faizle 10.000-30.000 TL arası düşük miktarlarda kredi/finansman sağlıyor. Ancak bunlara kredi kartı nakit avansı şartı getiriliyor ve vadeleri de 6 ay gibi düşük oluyor.

Şu anda 50 bin TL ihtiyaç kredisi için, 36 ay vadede en düşük faiz oranı; ING Bank tarafından yüzde 2,99 oranıyla sunuluyor. Bu pakette aylık taksit 2 bin 603 TL oluyor ve toplam geri ödeme de 94 bin TL’yi buluyor.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ

Taşıt kredilerinde ise en uygun finansman, 48 ay vade için Vakıf Katılım tarafından, yüzde 3,34 oran ile sunuluyor. Buna göre 100 bin TL kredinin aylık taksitleri 4 bin 990 TL olarak geçekleşiyor. Toplam geri ödeme ise 240 bin TL’ye ulaşıyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde en düşük oranı “İlk Evim Konut Kredisi” paketiyle Akbank sunuyor. Buna göre 120 ay vadede, faiz oranı yüzde 2,90 olarak gerçekleşiyor. Aylık taksit 14 bin 985 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 810 bin TL şeklinde tamamlanıyor.

YÜKSEK FAİZ YÜKÜ

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi; ihtiyaç kredilerinde yüzde 100’e yaklaşan, taşıt kredilerinde yüzde 140’ı bulan ve konut kredilerinde de yüzde 260’a ulaşan faiz yükünü de beraberinde getiriyor.