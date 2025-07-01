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Sivas'ta bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivas&#039;ta bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ev, ahır ve samanlık yandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde Mahmut Koçyiğit'e ait samanlıkta yangın çıktı.

İhbar üzerine köye Koyulhisar Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta bir ev, ahır ve samanlık yanarak kül oldu - 1. Resim

Samanlıkta başlayan yangın bitişikteki ahır ve eve sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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