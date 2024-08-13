Mehmet Şimşek'ten cari açık mesajı: Yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ödemeler dengesi verilerine ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ödemeler dengesi verisinin ardından sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

CARİ DENGE MESAJI

Şimşek, "Aylık cari dengenin fazla verdiği haziranda yıllık açık 24,8 milyar dolar gerçekleşti. İkinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,2’ye, üçüncü çeyrekte ise yüzde 2’nin altına gerilemesini bekliyoruz. Programımızın dengelenme ve dezenflasyondaki olumlu sonuçlarının yanı sıra işgücü piyasasındaki kısa vadeli olumsuz etkilerini görüyoruz." dedi.

"TEK HANELİ İŞSİZLİK ORANI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bakan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "İşsizlik oranı haziranda yüzde 9,2’ye yükseldi ancak bu yıl OVP’den daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı öngörüyoruz. Kalıcı refah artışı sağlamak için programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. İşgücü piyasasının niceliği kadar niteliği de önemlidir. Bu kapsamda verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüme odaklanan yapısal reformlara ağırlık veriyoruz."

CARİ İŞLEMLER HESABI 8 AY SONRA FAZLA VERDİ

Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 407 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 549 milyon dolarlık fazla oluşurken, Türkiye 8 ay sonra cari fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2024'te cari işlemler hesabı 407 milyon dolar fazla verdi. Cari işlemler hesabı en son Eylül 2023'te fazla vermişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 4 milyar 139 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 603 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 55 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 2 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.