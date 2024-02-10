Merkez Bankası ocakta 12 ton altın aldı! Kasadaki altın miktarı rekor seviyeye çok yakın

Merkez Bankası, 2024'ün ocak ayında altın rezervlerini 12 ton artırarak 552 tona yükseltti. Böylece altın rezervlerinde rekor seviyeye ramak kalmış durumda. Merkez'in rezervleri Şubat 2023'te 587 ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini her hafta perşembe günü açıklamaya devam ediyor. Buna göre, toplam rezervler 2 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVİ AZALDI, ALTIN REZERVİ ARTTI

2 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 616 milyon dolar azalışla 86 milyar 538 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 898 milyon dolar artışla 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi.

MERKEZ BANKASI OCAKTA 12 TON ALTIN ALDI

Merkez'den yayınlanan son veriye göre, altın rezervleri ocak ayında 12 ton arttı. Merkez'in toplam altın varlığı şu anda 552 tona yükselmiş durumda. Böylece rekor seviye olan 587 tona ramak kalmış durumda.

HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI 9 TON ALIM YAPTI

Altın rezervleriyle öne çıkan Hindistan Merkez Bankası ise geçtiğimiz ay TCMB'nin arkasında kaldı. Hindistan Merkez Bankası, ocakta 9 ton alım yaparak rezervlerini 812 tona yükseltti.