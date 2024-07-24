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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlemi sona erdirdi! Bakan Şimşek nedenini açıkladı

Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlemi sona erdirdi! Bakan Şimşek nedenini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık işlemi sona erdirdi! Bakan Şimşek nedenini açıkladı
Tcmb, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bakan Şimşek, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, TCMB'nin, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığı bildirilen duyuruda, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlanmıştır." denildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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