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Merkez Bankası'nın TL mevduat ve KKM tebliği Resmi Gazete'de

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Merkez Bankası&#039;nın TL mevduat ve KKM tebliği Resmi Gazete&#039;de

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizi kararını dün açıklayarak, faizi yüzde 50 oranında sabit tuttu. Faiz kararının açıklanmasının ardından likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre; kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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