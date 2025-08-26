Mevduat faizlerinde düşüş hız kesti! 750 bin TL’nin güncel getirisi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda hareketli geçmesi beklenen eylül ayı yaklaşırken, dikkatler bir yandan da faizlere çevrildi. Temmuzdaki 300 baz puanlık indirimin ardından borsadaki yükselişi tetikleyen yeni faiz indirimi beklentileri, mevduat getirilerinin de gerilemesine sebep oldu. Bankalarda mevduat oranları son 1 yılın en düşük seviyelerine geldi. Piyasalarda, eylül ayının ilk haftasında açıklanacak ağustos enflasyonu, 11 Eylül’deki TCMB kararı öncesinde “muhtemel faiz hamlesi” hakkında daha net ipuçları verecek.

FAİZ %35,00 KADAR DÜŞEBİLİR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da yıl sonunda enflasyonun %28,5-29,5 bant aralığında bir yerde olabileceğini öngörerek, Merkez Bankasının, yılın geri kalan döneminde 800 baz puanlık bir faiz indirimi için alanının olduğunu, politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine kadar inebileceğini ve 6 puanlık bir reel faizle gelecek seneye giriş yapılabileceğini öngördü. Bu süreçte verilerin ve gelişmelerin önemli olduğunu da aktaran Hakan Aran; rezervlerindeki güçlü artış ve sanayideki daralmaya dikkat çekerek, TCMB’nin, faiz indirimi yolunda bu alanı kullanabileceğini ifade etti.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

26 Ağustos 2025 itibarıyla “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” aranmaksızın bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Akbank: %45,00

-Denizbank: %45,00

-Vakıfbank: %44,50

-Ziraat Banaksı: %44,00

-Getir Finans: %44,00

-Yapı Kredi: %43,50

-Alternatif Bank: %43,50

-Odea Bank: %42,50

-ING Bank: %41,50

-TEB: %41,50

(Bankaların sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel rakamlar değişiklik gösterebilir.)

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orandan hesaplama yapıldığında 500 bin TL’nin 32 gün vadede güncel getirisi:

-Mevduat Tutarı: 500 bin TL

-Mevduat Oranı: %45,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Net Getiri: 16 bin 274 TL

750 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orandan hesaplama yapıldığında 750 bin TL’nin 32 gün vadede güncel getirisi:

-Mevduat Tutarı: 750 bin TL

-Mevduat Oranı: %45,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Net Getiri: 24 bin 411 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek orandan hesaplama yapıldığında 1 milyon TL’nin 32 gün vadede güncel getirisi:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %45,00

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Net Getiri: 32 bin 548 TL