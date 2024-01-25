MHP'den emekli maaşı çıkışı: Prim-maaş dengesi için düzenleme şart!

25 Ocak 2024 16:27 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 16:27

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam oranının memur emeklisi ile eşitlemesinin ardından siyasilerden de yorumlar gelmeye devam ediyor. CHP ve İYİ Parti en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ederken, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) de emekli zammına ilişkin bir yorum geldi.

Zam oranının dengelenmesi için atılan adımı desteklediklerinin belirten MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, her maaş artışı döneminde ortaya çıkan bu tablo için kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini dikkat çekti.

"PRİM MAAŞ DENGESİZLİĞİ ADALETSİZLİK OLUŞTURUYOR"

Daha yüksek ve uzun süre prim ödeyen bir sigortalı ile daha düşük ve kısa süre prim ödeyen bir sigortalıya aynı emekli maaşının verilmesinin sosyal sigorta sisteminin ruhuna aykırı olduğunu belirten Kalaycı, prim maaş dengesine dikkat çekerek emekli aylıkları arasında adaletsizlikler oluştuğunu savundu. Kalaycı, emeklilerin oluşan tablodan şikayetçi olduklarını söyledi. Kalaycı, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarının artırılması konusunda yapılan düzenlemeyi destekliyoruz; emeklilerimiz ile dul ve yetimlerinin aylıklarında artış sağlayan her kararın yanındayız. Emeklilerin maaş artışlarının farklı hükümlere tabi olması nedeniyle her maaş artış döneminde memur emekli aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları arasında fark ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan, emekli bazı vatandaşlarımızın "Ben daha çok prim ödedim ama daha az prim ödeyenle yaklaşık aynı emekli aylığını alıyorum." diye haklı şikâyetleri bulunmaktadır. Daha yüksek ve uzun süre prim ödeyen bir sigortalı ile daha düşük ve kısa süre prim ödeyen bir sigortalıya aynı tutarda emekli maaş ödenmesi sosyal sigorta sisteminin ruhuna aykırıdır. Zira sosyal sigorta sisteminde ödenen primler ile bağlanan emekli aylıkları arasında bir denge olması gerekmektedir.

Prim maaş dengesi kısaca "ne kadar prim, o kadar maaş" olarak ifade edilmektedir. Bugün bu dengede bozulma olduğu, emekli aylıkları arasında adaletsizlikler oluştuğu görülmektedir."

"EŞİTSİZLİKLERİ GİDERECEK İNTİBAK DÜZENLEMESİ ŞART!"

Tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi önerisinde bulunan Mustafa Kalaycı parti olarak çözüm önerilerini açıkladı.

Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak sosyal güvenlik sisteminde sigortalılar arasında her bakımdan norm ve standart birliğinin sağlanması, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi ve mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin yapılması, ayrıca emekli aylıklarındaki artışların genel enflasyon endeksi yerine bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması görüşündeyiz" dedi.

"İŞ GÜCÜ PİYASASININ OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR"

MHP'li Kalaycı hükümetin 12. Kalkınma Planı’na işaret ederek, Meclis’ten geçen son düzenleme ile ilgili şunları söyledi:

"Kalkınma Planı'nda başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelir ile kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkânlarının sunulması, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin etkilerinin fırsata dönüştürülmesi, çalışma çağındaki nüfusun azami oranda istihdam edilmesi, insan kaynağı niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı verimli bir iş gücü piyasasının oluşturulması temel amaç olarak belirlenmiştir. Kanun teklifinde bu amaç doğrultusunda önemli düzenlemeler yer almaktadır.

Teklifin 1'inci ve 3'üncü maddelerinde, pasif iş gücü piyasası programlarının etkinliğinin artırılması için kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklenmekte, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son yüz yirmi gün hizmet akdine tabi olunması ve son üç yılda en az dört yüz elli gün sigortalı olarak çalışılıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması hâlinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi düzenlenmektedir.

Teklifin 2'nci maddesinde, ilave istihdamın ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işsizlerin istihdamının desteklenmesi uygulamasına 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edilmesi ve uygulamanın bir yıl kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi düzenlenmektedir. 2011 yılında başlatılan bu uygulamadan yüzde 55'i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı açıklanmıştır.

Özel sektör işverenlerinin bu kapsamda istihdam ettiği sigortalı için ödemesi gereken sosyal güvenlik primi işveren hissesinin tamamı altı ila elli dört ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 2024 yılı için 24,6 milyar lira maliyet öngörülmektedir."

"İŞVERENİN MALİYETİ, ESNAF VE ÇİFTÇİNİN PRİM YÜKÜ HAFİFLETİLSİN"

Asgari ücretle birlikte artan işveren desteğini de yükseltildiğini vurgulayan Kalaycı, kayıt dışı istihdam ve işçi çıkarmaları gibi olumsuzlukların önüne geçmesi açısından işveren maliyetinin düşürülmesi, bunun yanında çiftçi ve esnafın prim yükünün de hafifletilmesi yaklaşımını desteklediklerini ifade etti.

Hükümete düzenleme çağrısında bulunan Kalaycı,"İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve arttırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılında başlatılan asgari ücret desteği uygulamasının 2024 yılı için aylık 500 liradan aylık 700 liraya yükseltilerek devam ettirilmesi öngörülmektedir. 2024 yılına dair net 17.002 lira olarak belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 49,1 oranında artarak 23.903 liraya yükselmiştir.

Ekonomimizin rekabet gücünün olumsuz etkilenmemesi, kayıt dışı istihdama ve işçi çıkarmalarına neden olunmaması bakımından, asgari ücret artışından gelen maliyetin hafifletilmesi yaklaşımını Milliyetçi Hareket Partisi olarak destekliyoruz. Bununla birlikte, SGK primi önemli oranda artan, özellikle küçük esnafımız ve çiftçimizin prim yükünün de mutlaka hafifletilmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi.

"EN ÖNEMLİ SORUN ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞIDIR"

Ekonomide en önemli sorunun refah ve geçim standartlarını olumsuz etkileyen enflasyon olduğunu dile getiren MHP’li Mustafa Kalaycı, şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadele kararlı biçimde sürdürülmektedir. Son aylarda enflasyon hız kesmiş, çekirdek enflasyonda düşüş görülmüştür. Bu yılın ortasından itibaren dezenflasyon sürecine girilmesi ve enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 36’ya inmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler etkin bir şekilde sürdürülmelidir.

Haksız bir şekilde fiyat etiketlerini kabartanlara, teşhir ve iş yeri kapatma cezaları getirilmelidir. Vatandaşlarımızın ekmeğinden aşıranlara kesinlikle göz açtırılmamalıdır. Ayrıca, perakende sektörüne yönelik düzenleme ivedilikle yapılmalı, AVM ve büyük market zincirlerinin şube açmaları kurallara bağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, hem sebze ve meyve üreticimizin alın terinin karşılığını alabilmesi hem de tüketicinin ucuz ve kaliteli mal tüketebilmesi esas alınarak hal kanunu yeniden düzenlenmelidir."