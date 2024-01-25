Murat Kurum'dan son vaadi emeklilere oldu! Her ay 2 bin 500 TL hesaplara yatacak
İstanbul'da seçim yarışı kızışıyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı toplantıda İstanbul halkına vaatlerini sıraladı. Ulaşımdan, afet yönetimine çok sayıda alanda projelerini duyuran Kurum, emeklileri de unutmadı. Kurum, İBB Başkanı olması halinde emeklilere her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
31 Mart yerel seçimi öncesi adaylar hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplansı’nda İstanbul'a ilişkin plan ve projelerini açıkladı.
Afet yönetiminden, ulaşıma, emekliden gençlere birçok kesimi kapsayan vaatlerini duyuran Kurum, emeklilere her ay düzenli olarak 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Kurum, şunları söyledi:
"İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. Biz emeklilerimizin her anında yanlarında olacağız. Madde bağımlılığı ve tedavi rehabilitasyon merkezimizi kuracağız. İstanbul kartla engelli kardeşlerimize sunacağız, engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız."
Kaynak: Türkiye Gazetesi