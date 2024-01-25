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'İstanbul Vizyonu'nu açıklayan Murat Kurum sahneye görsel şölenle çıktı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Eda Narin
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Vizyonu'nu açıkladığı toplantıda sahneye görsel bir şölenle çıktı. Gencinden yaşlısına, işçisinden beyaz yakalısına kadar birçok İstanbullunun temsil edildiği kareografide Kurum'u sahneye İstanbullular çağırdı. Bu sırada ekrana ise İstanbul sinevizyonu yansıtıldı.
Türkiye adım adım yerel seçime yaklaşırken siyaset arenası da adayların çalışmalarıyla hareketlendi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum da bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul'a ilişkin planlarını anlattı.
Kurum'un sahneye çıkmadan önce sahne arkasında dev ekrana İstanbul yansıtıldı. Sahnede gencinden yaşlısına; işçisinden beyaz yakalısına İstanbullular yer aldı. İstanbullular sahneden Murat Kurum'u işaret etti. Kareografinin sonunda Kurum, İstanbullularla beraber sahneye çıktı.
Kurum'un konuşması bu karegorafiyle başladı.