İBB adayı Murat Kurum 'İstanbul Vizyonu'nu açıklıyor

25 Ocak 2024 11:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 12:10

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için kritik viraja yaklaşırken, siyasi partilerin ve adayların saha çalışmaları da hız kazandı. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplansı’nda İstanbul'a ilişkin plan ve projelerini açıklıyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün hep birlikteyiz, sanatçılarımızla, sporcularımızla, engelli kardeşlerimizle, gençlerimizle beraberiz. Herkesle birlikte ellerimizi İstanbul için birleştirdik. İstanbul vizyonu için coşkuyla bir araya geldik. İstanbul vizyonu bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur.

Burası İstanbul. İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Öyle bir şehirdir ki dünyada bri benzeri daha yok. İstanbul dünyada iyiliği doğruluğu barışı ve tüm erdemleri Üsküdar'dan Eminönü'nden dünyaya buluşturan bir okuldur. Bu güzel şehir milletimizin aşkıdır, sevdasıdır. Bizce bu şehri yönetmek aklınla, kalbinle İstanbul'un ruhuna temsil olmaktan geçer. Biz İstanbul'a adanmış kadrolarız. Bizim hareket noktamız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbulluların sonuna kadar hak ettiği eser belediyeciliğidir, AK Parti belediyeciliğidir.

İSTANBUL ÇARESİZ DEĞİL

İstanbul 2019'da maalesef Fetret Dönemi'ne girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla İstanbul bir sorun yumağı haline geldi. İstanbul çaresiz değildir. İstanbul'un yıldızı 'Sistem İstanbul' ile parlayacak. Bugün bu karmaşa İstanbul'u sarmış durumda. İstanbul son 5 yılda ahengini kaybetti işte biz bu şehri yeniden dengeye kavuşturacak çözümlerimizi 'Sistem İstanbul'un 4 ayağıyla açıklayacağız.

'SİSTEM İSTANBUL' İLE 10 HEDEF

Bahanesiz, kibirsiz bir idari yaklaşım izleyeceğiz. Tüm ekibimizle birlikte yeniden eşsiz, yeniden benzersiz bir İstanbul için çalışacağız. 'Sistem İstanbul'a ortaya koyacağımız 10 hedefi paylaşacağım.

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran yüzde 90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

İSTANBUL TRAFİĞİ 10 YILDA BİTECEK

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

Raylı sistem payını 2029'da yüzde 37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. İstanbullulara söz veriyorum ilk 5 yılda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacak. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız.

Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız.

2 YAKAYA 2 TÜNEL

İstanbul'da 2 yakaya 2 tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak.

D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız. Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol.

OTOGARLAR TAŞINACAK

Esenler ve Harem otogarlarını taşıyoruz. İki yakada 6 yeni lojistik merkez kuracağız. Bu iki projeyle kent içinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs kazandıracağız.

SİLİVRİ'YE METROBÜS

Müjdelerimizi veriyoruz. Silivri'ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul'un şehrimizin her yerinde aynı hizmetlerini götürmek ve şehir merkezindeki yoğunluğu çeperlere taşımaktır. D100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatacağız.

250 BİN ARAÇLIK OTOPARK

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapılacak. Bu otoparklarımız aynı zamanda deprem esnasında toplanma vazifesi görecek.

İSPARK bugün baktığınız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan aldığı paraya rağmen zarar ediyor. Buradan söz veriyoruz, biz bu zararı ortadan kaldıracağız. İSPARK'ta uygulanan tarifelerde yüzde 25 indirim yapacağız. İlk yarım saatte ücretsiz olacak.

TAKSİ SORUNUNU TAMAMEN ÇÖZECEĞİZ

Taksi sorununu tamamen çözeceğiz ve öncelikle doğrudan sistem kurarak. Tüm sistemleri merkezi taksi çatısı altında birleştireceğiz. Burada yapılması gereken düzenlemelerle bu çalışmaları yaparak, taksi sayısında eksiklikler varsa ihaleler yaparak şehrimizdeki taksi sayısını artıracağız. Etkili denetim, eğitim, ceza, ödül uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Orada vatandaşlarımızın arzuladığı hizmetleri bir an önce İstanbullularımıza kazandıracağız.

DENİZ ULAŞIMINA YENİ HATLAR

Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. İş saatlerinde verilecek sık seferlerle hizmeti artıracağız. Deniz ulaşımında 3 tane yeni hat ekliyoruz.

Görevi devraldığımızda İstanbul'da bisikleti cazip ulaşım aracı haline getireceğiz. Biz herkesin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul'u bisiklet şehri yapmak istiyoruz sağlıklı bir nesil için.

Scooter park alanları da yapacağız. Yapacağımız elektrikli sarj yerleriyle birlikte TOGG'umuzun ve diğer elektiikli araçların sarj edilmesini sağlayacağız. Paylaşımlı bisikleti de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yolu uzunluğunu 2029'da 2 katına, 2034'te bin 500 km bisiklet yolumuz olsun istiyoruz.

MURAT KURUM'UN İSTANBUL PROJELERİ NELER OLACAK?

Murat Kurum, etkinlikte projelerini 10 alt başlıkta açıklayacak. Kurum’un İstanbul vizyonunda kentsel dönüşüm kapsamlı bir yer bulacak. İstanbul'un trafik sorununun çözümü için de ulaşımı rahatlatacak projelere yer verilecek. Ayrıca sosyal belediyecilikten turizme kadar hayata geçirilmesi planlanan projeler aktarılacak.

Murat Kurum, seçim stardını Eyüpsultan’da vermişti. Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken, çalışırken, ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırırken, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz. Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken, çalışırken, ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırırken, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz. Trafik karmaşasının giderildiği İstanbul'u kazandıracağız” ifadelerini kullanmıştı.