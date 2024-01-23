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    İstanbul'da öncelik deprem! Murat Kurum'dan 39 ilçede kentsel dönüşüm sözü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul için önceliğini açıkladı. İstanbul'un deprem karşı güvenliğini sağlayacaklarını söyleyen Kurum, kentsel dönüşüm ofisi açacaklarını söyledi. Kurum, “İstanbul’u depreme hazırlayacağım” dedi.

    İstanbul&#039;da öncelik deprem! Murat Kurum&#039;dan 39 ilçede kentsel dönüşüm sözü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da ortak adayı Murat Kurum, İstanbul için önceliğini açıkladı. Murat Kurum, İstanbul'un deprem karşı güvenliğini sağlayacaklarını söyledi. 

    İSTANBUL'DA ÖNCELİK DEPREM

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy esnafını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kurum, İstanbul’da 39 ilçede dönüşüm ofisleri açacaklarını belirtti. Kurum, "En büyük önceliğim İstanbul’u depreme hazırlamak, olası depremlere hazır olmak. Yeter ki milletimiz dönüşmek istesin" dedi.

    İstanbul'da öncelik deprem! Murat Kurum'dan 39 ilçede kentsel dönüşüm sözü

    "BUNULA METROLAR YAPACAKSIN"

    Dershaneden dönen gençlere başarılar dileyen Murat Kurum’a esnaf ziyaretinde AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir eşlik etti. 

    İstanbul'da öncelik deprem! Murat Kurum'dan 39 ilçede kentsel dönüşüm sözü

    Bir çocuğa oyuncak kepçe hediye eden Kurum, "Bununla İstanbul halkının sorunlarını çözmek için çalışacaksınız. Metrolar yapacaksınız" dedi.

    SÖZ VERDİM SÖZÜMÜ TUTTUM

    Tüm enerjilerini İstanbul’a vereceklerini söyleyen Kurum, "Seçim sonrasında da seçim öncesi gibi sahada olursunuz inşallah" şeklinde konuşan bir vatandaşa da, "5 yıl bakanlık yaptım. 81 ile gittim. Her afette, selde vatandaşımızın yanında oldum. Söz verdim, sözümü tuttum" sözleriyle yanıt verdi.

    İstanbul'da öncelik deprem! Murat Kurum'dan 39 ilçede kentsel dönüşüm sözü

    Elazığlı olduğunu belirten ve "Elazığ’a çok hizmetiniz oldu" diyen esnafla sohbet eden Murat Kurum, "Elazığ’ın fahri hemşehrisiyim’’ şeklinde konuştu.

    Geri dönüşüm için atık yağları topladığını belirten Kurum, "Sizin bize desteğiniz var. Bizde doğayı korumak için çalışıyoruz" diyen vatandaş ile sohbet ederek, "Çevrecilik ne kadar önemli vatandaşımız söylüyor. Çevrecilikten anlamayanlar bizim çevre yatırımlarımızı bırak devam ettirmeyi, geri söküyorlar" diyerek mevcut Büyükşehir Belediyesi’nin iptal ettiği "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" projesine atıfta bulundu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İstanbulMurat KurumDeprem
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