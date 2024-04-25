Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Artık bu kişilere ehliyet verilmeyecek, var olanların da iptal edilecek 

Ehliyet alımı ve ehliyet yenilemeyle ilgili yeni bir karar alındı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre artık uyku apnesi tanısı konan kişiler ehliyet alamayacak. Aynı zamanda ehliyeti olanlarda yenileme işlemi yapamayacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir değişiklik yapıldı. Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren düzenleme ile ehliyet alımı ve yenilemede dikkat çeken bir adım atıldı.

UYKU APNESİ OLANA EHLİYET YOK

Yeni uygulamaya göre, uyku apnesi tanısı konan kişiler artık ehliyet alamayacak. Ayrıca ehliyeti olanlar da yenileme işlemi yapamayacak. Söz konusu düzenleme ile sürücü ve trafik güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

SAĞLIK RAPORUNDA UYKU APNESİ DETAYI

Ehliyet yenilenmesinde sağlık raporu zorunluluğu bulunuyor. Göz muayenesi gibi işlemlere giren sürücüler, doktor onayının ardından ehliyetini yenileyebiliyor. Artık rapor alınırken uyku apnesine de bakılacak.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin, çeşitli uyaranlarla geri döndürülebilir biçimde, geçici, kısmi ve periyodik olarak kesilmesidir.

Obstrüktif uyku apne sendromu ya da halk arasında bilinen adı ile uyku apne sendromu, uyku sırasında yineleyen üst solunum yolu tıkanmaları ve buna eşlik eden kan oksijen değerinde azalma ile karakterize bir sendromdur. Halk arasında uykuda solunumun durması olarak bilinir. Genellikle orta yaşlı ve kilolu erkeklerin hastalığıdır. Her yaşta görülebilirse de, en sık 40-65 yaşları arasında karşımıza çıkar ve 65 yaşından sonra görülme oranı aynı kalır. Erkeklerde 2-3 kat fazla görülür, kadınlarda ise menopozdan sonra artar. Uyku apne sendromu görülme sıklığının erkeklerde % 4, kadınlarda % 2 olduğu bildirilmiştir. Uykuda nefes durmasına bağlı oksijen seviyesinin düşmesi pek çok hastalığın oluşumunu kolaylaştırır, var olan hastalıkların kontrol altına alınmasını ve tedavisini güçleştirir. Uyku vücudun dinlendiği, yenilendiği, tamir olduğu bir dönem iken hasar gördüğü bir döneme dönüşür. Bu nedenle uyku apnesinin teşhisi ve tedavisi çok önemli ve gereklidir.

UYKU APNESİ İÇİN YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR

Obezite

Horlama

Kalp yetmezliği

Ritm bozukluğu (atrial fibrilasyon)

Tedaviye dirençli hipertansiyon

Tip 2 diabet

İnme

Obezite cerrahisi olacak olan hastalar

Pulmoner hipertansiyon

Gece ritim bozukluğu olması

Sigara (sigara içme uyku apnesi riskini 3 kat artırır)

Alkol ve sakinleştirici ilaç kullanımı

Boyun çevresinin kadınlarda 38cm, erkeklerde 43 cm’in üzerinde olması

SEMPTOMLAR