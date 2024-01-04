Motorin fiyatlarında bu gece indirim mi geliyor? Motorin fiyatları indirimi ne kadar olacak?

4 Ocak 2024 20:53 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 20:53

ÖTV'ye yapılan zam sonrası araç sahipleri motorin fiyatlarını merak etti. Zam yansıtılıp yansıtılmayacağı araştırılırken beklenen haber geldi. Arama motorunda vatandaşlar tarafından en fazla aratılan konulardan biri de motorin fiyatlarıydı. 2024 enflasyonunun belli olmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı.

MOTORİN FİYATLARINA BU GECE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı. Yapılan bu zamlar ardından 5 Ocak 2024 tarihinde geçerli olacak olan motorin indirim müjdesi de geldi. Bu gece yanı 5 Ocak'la beraber motorin fiyatlarında 41 kuruş indirim olacak.

MOTORİN FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı baz alınır.