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ABD'li dev banka resmen iflas etti! Bu yıl ilk kez yaşanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;li dev banka resmen iflas etti! Bu yıl ilk kez yaşanıyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de bu yılın ilk banka iflası gerçekleşti. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Philadelphia merkezli Republic First Bank'ın kapatıldığını ve Fulton Bank'a satıldığını duyurdu. FDIC'den yapılan açıklamada, kayyım atanan Republic First Bank'ın Pennsylvania Bankacılık ve Menkul Kıymetler Dairesi tarafından kapatıldı.

ANLAŞMA TAMAM

Mevduat sahiplerini korumak amacıyla FDIC'nin Fulton Bank ile Republic First Bank'ın neredeyse tüm mevduatlarını ve varlıklarının neredeyse tamamını satın almak üzere bir anlaşmaya vardı.

MÜŞTERİLER NE YAPACAK?

Republic First Bank'ın New Jersey, Pensilvanya ve New York'taki 32 şubesinin Fulton Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacağı ve Republic First Bank'ın mudilerinin Fulton Bank'ın mudileri olacağı belirtildi. 

ABD'DE BU YILKİ İLK İFLAS

Açıklamada, 31 Ocak itibarıyla Republic First Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 6 milyar dolar ve toplam mevduatının 4 milyar dolar civarında olduğu, bankanın iflasının FDIC'ye maliyetinin ise 667 milyon dolar olmasının beklendiği belirtildi.

Republic First Bank'ın iflası bu yıl ABD'deki ilk banka iflası oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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