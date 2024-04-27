2 milyon şişe imha edildi! Türkiye'de de satılan maden suyunda dışkı tespiti

Türkiye'de de satışı yapılan Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı tespit edildi. İğrenç detayın ortaya çıkmasının ardından söz konusu markaya ait 2 milyon adet soda imha edildi.

Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyuna ilişkin mide bulandıran bir detayı paylaştı. Söz konusu markaya ait kuyumlardan birinde dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildi. Mide bulandıran olay sonrası maden suyunun çıktığı kaynağın işletimi durduruldu.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR NEDEN OLDU İDDİASI

Ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın güneydoğusunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.

MADEN SUYU KUYUSU 100 YILDIR HİZMET VERİYOR

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor. Kuyuda daha önce herhangi bir soruna rastlanıp rastlanmadığı da merak konusu oldu. Öte yandan Perrier marka maden suyu Türkiye'deki pek çok zincir markette de satılıyor.