Sanat dünyasında 'babalık' krizi! Önce Metin Akpınar ve Uğur Dündar, şimdi de Serdar Bilgili...

Metin Akpınar’ın DNA testiyle sanatçının öz kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu’ndan sonra kardeşi Dilara Gülatan, Uğur Dündar’a açtığı babalık davasıyla adından söz ettirdi. Sanat dünyasında yaşanan ‘babalık’ krizi konuşulmaya devam ederken, İhsan Sabancı ve Erol Büyükburç’un da benzer durumlarla karşılaştığı akıllara geldi. Ancak iş adamı Serdar Bilgili’nin hakkında açılan üç farklı davayla mahkeme koridorlarını arşınladığı ortaya çıktı.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu’nun ardından ablası Dilara Gülatan’ın gazeteci Uğur Dündar’a babalık davası açtığı öğrenilmişti. Dündar, bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Müge Anlı’nın programına annesi Suphiye Orancı’yı aramak için çıkan Duygu Nebioğlu, günlerce konuşuldu. Açıklamalarıyla adından söz ettiren Nebioğlu, “Fragmanı geçtik. 1. bölümü de geçtik, 2. bölüm geliyor. Bu kadına o koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak. Siz bu kadına bir sürü işler yaptırmışsınız. O pısmış, oturmuş, koca koca ünlüler var ya… Kaç tane çocuk mahvoldu… Sadece 4 mü sanıyorsunuz. Az kaldı, az kaldı” sözleriyle ateş püskürdü.

“HEPSİNİ 3’E KATLAMIŞ DURUMDA…”

Sanat ve cemiyet dünyasında daha önce de pek çok isme babalık davası açıldı. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, bu ünlüleri köşesine taşıdı.

Bugünkü yazısında “Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın babası merhum İhsan Sabancı, merhum Erol Büyükburç, İbrahim Tatlıses ve Küçük Emrah ilk aklıma gelenler. Ancak biri var ki, hepsini '3'e katlamış durumda!” diyerek Serdar Bilgili’nin adını ön plana çıkardı.

“MAHKEME KORİDORLARINI ARŞINLADI”

Cankurt yazısında “Serdar Bilgili, 'evlilik dışı çocuk' olayını tam üç kez yaşadı. İlk eşinden Lal adında bir kızı, Fransız sevgilisinden de gönül rızasıyla nüfusuna aldığı Ali adında bir oğlu olan Serdar Bilgili, hakkında açılan üç farklı 'babalık' davası için mahkeme koridorlarını arşınladı” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ KEZ MAHKEME KARARIYLA ÇOCUK SAHİBİ OLDU”

Bunu bir ‘rekor’ olarak niteleyen Cankurt, devamında ise “İş insanı Aysel Yolaçan, eski milli atlet Melahat Kokalp ve ABD'li güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims dünyaya getirdikleri çocuklarının Serdar Bilgili'den olduğunu iddia edip mahkemeye başvurmuşlardı. Bilgili kabul etmedi ama kadınlar mahkemede iddialarını ispatlayıp çocuklarını Serdar Bilgili'nin nüfusuna aldırtmayı başardılar. Böylece Bilgili, bir değil, iki değil tam üç kez, mahkeme kararıyla çocuk sahibi oldu!” diye yazdı.