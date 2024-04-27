Beykozluları tedirgin eden koku: Kimse bir şey söylemedi, herkes şikayetçi

Beykoz'da iki gündür çeşmelerden akan sudaki lağım kokusuna benzer koku vatandaşları tedirgin etti. İSKİ'nin konuya ilişkin açıklama yapmaması üzerine eleştiren vatandaşlar, "Bunu anonsla insanlara bildirmeleri lazımdı. İnsanlar birbirlerini uyardı" ifadelerini kullandı.

Beykoz Tokatköy'de yaşayanlar yaklaşık 2 gündür, sularındaki dertten muzdarip. Çeşmelerden akan sularda lağım kokusuna benzer bir kokunun geldiği iddia edildi. Benzer şikayetlerin duyulması halk arasında büyük paniğe neden oldu.

Birçok vatandaş kullandıkları İSKİ’ye ait şebeke suyundan lağım kokusuna benzer ağır bir kokunun geldiğini ileri sürerek, hiçbir şekilde haber verilmediğini ve ihtiyaçlarını marketten aldıkları sularla karşıladıklarını söyledi.

İlgili Haberler Otobüse alınmadı taksi kaçırmaya çalıştı: Alkollü şahsa meydan dayağı

'HERKES ŞİKAYETÇİ'

Esnaf Kenan Kalay, "Bu durumdan herkes şikayetçi. İnsanların elinde olmayan bir şey. Bunu anonsla insanlara bildirmeleri lazımdı. İnsanlar birbirlerini uyardı.

Birkaç gün bu suların böyle olduğunu söylemeleri lazımdı. İnsanlar 'bu suyu kullanalım mı' diye tedirgin. Kimse bilgi vermedi. Bu insanlar bilgiyi nereden alsın. Biz neye göre, kime göre hareket edeceğiz?" dedi.