Otobüse alınmadı taksi kaçırmaya çalıştı: Alkollü şahsa meydan dayağı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Nisan 2024 13:59 - Güncelleme: 27 Nisan 2024 14:07 - Güncelleme:

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Ataşehir'de alkollü bir kişi otobüse alınmadığı için taksi kaçırmaya teşebbüs etti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve taksici esnafı şahsı darp ederek bayılttı. Olay anı ise anbean kameralara yansıdı.