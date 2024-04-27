Otobüse alınmadı taksi kaçırmaya çalıştı: Alkollü şahsa meydan dayağı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ataşehir'de alkollü bir kişi otobüse alınmadığı için taksi kaçırmaya teşebbüs etti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve taksici esnafı şahsı darp ederek bayılttı. Olay anı ise anbean kameralara yansıdı.
Ataşehir'de D-100 Karayolu Edirne istikameti Yeni Sahra mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen alkollü bir kişi İETT otobüsüne alkollü olması nedeniyle alınmadı.
Buna sinirlenen şahıs otobüs durağının yanında bekleyen ticari taksinin sürücü koltuğuna oturarak ticari taksiyi kaçırmaya çalıştı.
DARP EDİLDİ
Durumu fark eden taksi şoförü taksici arkadaşlarıyla birlikte alkollü şahsı araçtan zorla indirerek tekme, ve yumruklarla darp etmeye başladı.
Taksi şoförleri tarafından dövülen ve yerde sürüklenen alkollü şahıs bayıldı. Çevredeki esnaf tarafından polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dövülerek bayılan şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı