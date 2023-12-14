Motosiklet stokçusuna kilometre müdahalesi

14 Aralık 2023 02:31 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 02:31

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Sıfır otomobil satışlarında stokçuluğun önüne geçmek için devreye alınan 6 ay 6 bin kilometre şartı motosikletler için de geçerli hâle geldi. Ticaret Bakanlığı, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin de pazarlaması ve satışına kısıtlama getirdi. Buna göre bayiden sıfır satın alınan bir motosiklet tescil tarihinden 6 ay sonra ve 6 bin kilometreyi geçmiş hâlde satılabilecek.

Kararda ‘stokçuluk’ etkili oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak üzere birçok düzenlemenin yürürlüğe konduğu bildirildi.

Söz konusu çalışmalar neticesi olarak otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelendiğine, vatandaşların sıfır ve ikinci el araca ulaşmasının kolaylaştığına dikkat çekilen açıklamada “Son dönemde motosiklet piyasasında spekülatif fiyat artışlarının olduğu şikâyetlerine yönelik olarak ticaret il müdürlüklerimiz ve Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince yoğun denetim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda, stokçuluk yaptıkları gerekçesiyle motosiklet ticaretiyle iştigal eden 4 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle yaklaşık 18 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, taşıtların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını yasaklayan düzenlemeye aykırı davranan motosiklet ticaretiyle iştigal eden 34 işletmeye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır” değerlendirmesinde bulunuldu.

GEREKLİ GÖRÜLÜRSE İLAVE TEDBİRLER HEMEN ALINACAK

Açıklamada, yönetmelik değişikliğiyle, motosikletlerin pazarlaması ve satışının da 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamına alındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi: Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden önce, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dâhil edilmesine karar verilmiştir. Gerek görülmesi hâlinde ilave tedbirler hemen alınacaktır.

BAYİDE 80 BİN SİTEDE 92 BİN TL

Motosiklet satışları geçtiğimiz ekim ayında tarihte ilk kez otomobil satışlarını geçmişti. Kargo ve e-Ticaret sektörünü büyümesi, araba alamayanların motosiklete yönelmesi, satışların zirve yapmasına neden oldu. Bazı fırsatçılar ise bu durumu avantaja çevirmek için stokçuluğa başladı. Bugün bayide 80 bin lira olan bir scooter, sarı sitede 92 bin liraya satılıyor. Çünkü bayiden almak istediğinizde 2 ay sonrasına gün veriliyor. Ancak anında almak isterseniz, bazı bayiler açıktan para talep ediyor veya aksesuar zorunluluğunda bulunuyor.