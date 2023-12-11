Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Uzman isim zam için tarih verdi: Dev zam geliyor!

11 Aralık 2023 12:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:49

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sıfır otomobillerde yaşanan tedarik sorunu ve Cip krizi otomobil fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Her geçen gün fiyatlar zamlanırken vatandaşlar indirimli araç alabilmek için gelen haberleri yakından takip ediyor. Sıfır araç alacaklar bu haber sizin için. Uzman isim zam için tarih verdi. Peki sıfır araçlara ne zaman zam gelecek?

1 TEMMUZ 2024’E KADAR DEVAM EDECEK

Otomobil fiyatları sorgulanmaya devam ederken Resmi Gazete’de yeni bir düzenleme yayımlandı. Yayınlanan karara göre, ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı. 1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

SIFIR ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

Alınan kararın piyasaları nasıl etkileyeceğine değinen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, “Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu.” dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların ticaretine ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliğine dikkat çeken Erkoç, sıfır araçlarda yükselişlerin görüleceğini belirtti.

ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Ocak ayının 15’inden sonra sıfır araçlarda fiyatların yükseleceğini ifade eden Erkoç, "Eğer kur yükselmeye devam ederse fiyatlar kesinlikle etkilenir. Bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. Yılbaşından sonra Ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.