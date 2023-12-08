Motosikletli kuryeler için yeni düzenleme: '30 dakikada jet teslimat' dönemi bitiyor, yaş sınırı geliyor

8 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:45

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, TRTHaber

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin vazgeçilmezi haline gelen kuryeler, gerek trafikte yaşanan kazalar gerek ise çalışma şartlarındaki zorlukları nedeniyle gündemden düşmüyor. Hazır yemekten gıda alışverişine birçok alanda online alışveriş sitelerinde artan rekabet, kuryelerde çalışma şartları ve güvenliği açısından yeni düzenlemelerin hayata geçmesini beraberinde getirdi. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni bir çalışmayı devreye almaya hazırlanıyor.

30 DAKİKADA JET TESLİMAT DÖNEMİ BİTİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapacağı yeni düzenleme taslağında en dikkat çeken ayrıntı "30 dakikada kapıda" gibi gönderim süreleriyle ilgili madde. Kuryeler teslim aldıkları gönderisi ile ilgili taşıma taahhüdünde bulunamayacak. Alıcısına makul bir sürede ulaştırmakla yükümlü olacak.

YAŞ SINIRI GELİYOR

Yeni düzenleme ile kuryelerin en büyük sorunlarının başında gelen eski motor sorununa da çözüm geliyor. Taslağa göre kurye teslimi için kaydedilecek motosiklet veya mopedler 10 yaşından, otomobiller 20 yaşından büyük olmayacak.

YELEK ÜSTÜNDE KURYE YAZACAK

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise, kuryelerin reflektif yelekleri üzerinde artık “Kurye” ibaresi olmak zorunda.

Yetki belgesi sahipleri, çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla da yükümlü olacak.

'İMKANSIZ ADRES' KABUL EDİLMEYECEK

Yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları kurye gönderisini taşıma süresi taahhüdünde bulunmadan, “makul bir sürede” alıcısına ulaştırmakla yükümlü olacak. Kuryelerin; devletin güvenliği ve anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama ve kaçakçılık gibi suçlardan hükümlü olmaması istenecek. Herhangi bir nedenle kurye gönderisinin alıcıya teslim edilememesi halinde, gönderi aynı süre içinde göndericisine iade edilecek.