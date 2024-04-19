Muhalefetten emekli maaşı ve asgari ücret çıkışı! CHP'li isim "derhal" diyerek duyurdu

Ana muhalefet partisi CHP'den emekli maaşı ve asgari ücrete ilişkin dikkat çeken çıkış geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "bir güncelleme yapılması iktidar tarafından derhal gündeme alınmalıdır" dedi.

Enflasyon karşısında alım gücü düşen emekli ve asgari ücretliler Temmuz ayında maaşlarına düzenleme yapılmasını bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına ana muhalefet partisi CHP'den açıklama geldi.

Asgari ücrete zammın gündeme alınması gerektiğini söyleyen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin "en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi teklifinin" Meclis'te bekletildiğini belirtti.

"ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇİLMELİ"

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Bu ekonomik koşullarda asgari ücrete bir güncelleme yapılması iktidar tarafından derhal gündeme alınmalıdır.

Ekonomik büyüme emeklilere neden yansımıyor? Her şeye para var, emekliye gelince para yok. Emeklilerimiz bu ülkede üvey evlat muamelesi görmekten bıktı usandı, sandıkta da tepkisini gösterdi, anlamak istemeyen, mesajı almayan iktidardır."

PARTİNİN ALEYHİNE ÇALIŞAN CHP'LİLER

Yücel bazı CHP'lilerin parti aleyhine çalıştığı" iddialarına ilişkin soruya "CHP kurallarla tüzükle yönetmelikle yönetilen bir parti. CHP'nin seçim sürecindeki başarısına engel olmak ya da zayıflatmak için bir çalışma içerisine giren bir parti üyesi varsa bir yaptırım uygulanması, bir disiplin süreci işletilmesi bizim her şeyden önce görevimiz ve partimize karşı sorumluluğumuzdur. Dolayısıyla bu yönde birtakım iddialar gündeme geldiyse bunlar araştırılır, il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız bunlarla ilgili verileri toplarlar ve gerekli disiplin süreçlerini başlatırlar." ifadelerini kullandı.