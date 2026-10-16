Muş Ovası'nda hasat başladı! Ekonomiye 165 milyon lira katkı sağlayacak

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda lahana hasadı başladı. 4 bin dönüm alanda üretilen lahanadan kent ekonomisine 165 milyon liralık katkı bekleniyor. Tarlada ortalama 150 liradan satılan lahananın kilogram fiyatı ise 14-15 lira arasında değişiyor.

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Muş'ta sonbaharın gelmesiyle birlikte lahana tarlalarında hasat mesaisi başladı. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, yetiştirdikleri lahanaları toplayarak satışa hazırlıyor. Muş'ta üretilen lahanalar, kent içindeki pazarların yanı sıra başta bölge illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Lahana üretimi, kent ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra kışlık gıda hazırlıklarında da önemli bir yer tutuyor. Kentte yetiştirilen lahanalardan hazırlanan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Muş corti aşı" ile "corti turşusu", özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Muş Ovasında hasat başladı! Ekonomiye 165 milyon lira katkı sağlayacak

TARLADA 150 LİRA!

Tarlada ortalama 150 liradan satılan lahananın kilogram fiyatı ise 14-15 lira civarında değişiyor. Bu yıl yaklaşık 4 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen üretimle 13 bin 668 ton lahana hasadı yapılması beklenirken, üreticiler hasat çalışmalarını sürdürüyor. Lahana üretiminden kent ekonomisine 165 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Muş Ovasında hasat başladı! Ekonomiye 165 milyon lira katkı sağlayacak

4 BİN DÖNÜMDE ÜRETİM

Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden birinin lahana üretimi olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş Ovası'nın ülkenin en önemli ve en verimli tarım alanlarından biri olarak gıda üretimine önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden biri de lahana üretimidir. Lahana, ilimizin tarımında önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra kültürümüzde ve sofralarımızda da önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 4 bin dönüm alanda lahana üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlarda toplam 13 bin 668 ton üretim yapıyoruz. Bu üretim miktarıyla bölgemizde ilk, ülkemizde ise onuncu sırada yer alıyoruz. Hasat sezonumuz başladı. Üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını görüyoruz. Bu da bizler için büyük bir heyecan kaynağı. Alın teri dökerek üretim yapan, ilimiz ekonomisine ve ülkemiz tarımına ciddi katkı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muş Ovasında hasat başladı! Ekonomiye 165 milyon lira katkı sağlayacak

"BURADA FAZLA PARA ETMİYOR"

Lahana hasadını yapan çiftçi Edip Taş ise, "Bahar aylarında ekimini yapıyoruz. Ardından çapasını, sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi de hasat zamanı. Lahanaların hasadını yaparak dışarıya gönderiyoruz. Maalesef burada fazla para etmiyor. Bu nedenle Batman, Diyarbakır ve Cizre'ye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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