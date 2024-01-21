Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Müşterisinin bilgisini paylaşan işletmeye yarım milyonluk ceza!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterisinin konaklama ve kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşan otele 500 bin TL idari para cezası verilmesine karar verdi. Kararda müşteri verilerinin reklam ve pazarlama amaçlı kullanımı için "açık rıza" onayı alınması gerektiği belirtildi.

    Müşterisinin bilgisini paylaşan işletmeye yarım milyonluk ceza!
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    KVKK'nı kararına göre, bir otelde konaklayan kişiye, sosyal medya hesabından otel konaklama ve kişisel bilgilerini içeren belge gönderildi.

    Belgenin, otel çalışanları tarafından sızdırıldığını düşünen kişi, veri sorumlusu konumundaki otelin yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak KVKK'ye şikayette bulundu.

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şikayeti inceleyen kurum, paylaşılan bilgilerin otel bünyesinde oluşturulduğunu tespit etti.

    Kurum, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme yükümlülüğü ile kişisel verilerin muhafazasını sağlama adına gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığını belirlediği otele 500 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Müşterisinin bilgisini paylaşan işletmeye yarım milyonluk ceza!

    "AÇIK RIZA" ONAYI GEREKLİ

    KVKK'nin kararında, konaklama belgesini doldurma ve imzalama zorunluluğunun, iletişim, reklam ve pazarlama amaçlı kişilerin bilgilerinin işlenmesini kabul ettikleri anlamını taşımadığı kaydedildi.

    Kararda, reklam ve pazarlama amaçlı işleme için otellerin açık rıza onayı alması gerektiği ve bu konunun aydınlatma metninde yer alması gerektiği ifade edildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    OtelKVKK
    Haberler > Ekonomi > Müşterisinin bilgisini paylaşan işletmeye yarım milyonluk ceza!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yargıtay'dan icra takibi alacaklılarına faiz müjdesi! - EkonomiYargıtay'dan icra takibi alacaklılarına müjde!Emekliye ek zam Meclis'te! Salı günü görüşülecek - EkonomiGörüşüleceği tarih belli olduEnflasyona, dolara, altına fark attı! Fenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdi - EkonomiFenerbahçe borsada da yatırımcısını sevindirdiİstanbul Havalimanı'nda 'zehir taciri' operasyonu: 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - EkonomiPaketten zehir çıktı! Tam 568 kilo...SGK yaş gün tablosunu güncelledi! 4200-5400-7200 primle erken emekli olabilirsiniz, işte aranan şartlar - EkonomiSGK yaş gün tablosunu güncelledi! 4200-5400-7200 primle erken emekli olabilirsiniz, işte aranan şartlarBakanlıktan 'Hafize Gaye Erkan' iddialarına sert tepki: Mesnetsiz ve masa başı uydurma - EkonomiBakanlıktan 'Gaye Erkan' iddiasına sert tepkiDolar, euro altın ve Bitcoin güne nasıl başladı? - EkonomiDolar, euro altın ve Bitcoin güne nasıl başladı?10 bin TL ve üstü maaş alan emekliler dikkat! Yeni müjde geldi, 15 bin TL ek ödeme yapılacak - Ekonomi10 bin TL ve üstü maaş alan emekliler dikkat! Yeni müjde geldi, 15 bin TL ek ödeme yapılacakAkaryakıt fiyatlarına zam ayarı! Tarihte bir ilk, motorin 41 lirayı aştı: 21 Ocak Pazartesi benzin, mazot, otogaz fiyatları - EkonomiAkaryakıt fiyatlarına zam ayarı! Tarihte bir ilk, motorin 41 lirayı aştı: 21 Ocak Pazartesi benzin, mazot, otogaz fiyatlarıYeni dönem başlıyor, geri dönüşüm mecburi olacak! - EkonomiYeni dönem başlıyor!
    Sonraki Haber Yükleniyor...