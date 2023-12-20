Ne dolar ne altın, üreten de satan da zengin oldu! Zeytinyağında görülmemiş kâr

20 Aralık 2023 15:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 16:00

Türkiye’de zeytin üretiminin yoğunlaştığı yerlerden biri olan ve 300 bin dekarlık alanda 4 milyon zeytin ağacının bulunduğu Kilis’te yağlık ve sofralık zeytin hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde asırlık zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, şehrin farklı yerlerindeki fabrikalarda zeytinyağına dönüştürülüyor. Düşük rekolte sebebiyle litre fiyatı 220 TL’den açılan zeytinyağı, çiftçinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağı ilk hasatta 100 liradan işlem görüyordu.

REKOLTENİN DÜŞÜK OLMASI FİYATLARI YÜKSELTTİ

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytinde hasadın bitmek üzere olduğunu söyledi. Şehirde zeytinyağı fabrikalarının tam kapasite 24 saat çalıştığının altını çizen Özdemir, "Bu sene de rekoltenin çok düşük olmasından dolayı fiyat artışları meydana geldi ve çiftçinin de yüzü güldü" değerlendirmesinde bulundu.

"HASAT 28 EKİM'DEN BERİ DEVAM EDİYOR"

Zeytin hasadının sürdüğü kentte fabrikaların 24 saat çalıştığını ifade eden zeytinyağı fabrikası sahibi Mehmet Hoşaf, "Hasat 28 Ekim’de başladı ve aralıksız sürüyor. Zeytinin yağa dönüşümünü fabrika olarak gerçekleştiriyoruz. 7 gün 24 saat durmaksızın fabrika olarak tam kapasiteyle çalışıyoruz" diye konuştu.

"ZEYTİNYAĞI VERİMİ YÜKSEK"

Hasadın az, fiyatların da iyi olduğunu söyleyen çiftçi Ali Kürkçüoğlu, "Yok yılında hasada başladık ama zeytinde yağ verimi iyi olduğu için bizi de sevindirecek şekilde tenekelerimiz yağlarla doldu ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.

İHRACAT YASAĞINA RAĞMEN FİYATI ARTIYOR

dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamalar iç piyasada fiyatların düşmesini sağlayamadı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), kısıtlamalara rağmen zeytinyağı fiyatının yüzde 30'un üzerinde arttığını açıkladı. Yılın ilk hasadında litre başına 100 lira seviyelerinde olan zeytinyağı, şu anda 220 ile 550 lira arasında alıcı buluyor. Dolar ve altından daha hızlı değer kazanan zeytinyağı, 'yatırımcıların yeni gözdesi' olarak anılıyor.