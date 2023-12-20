Türkiye'den zeytinyağı ihracatı yüzde 520 arttı

20 Aralık 2023 06:19 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 06:22

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Bu yıl Avrupa’da yaşanan kuraklık zeytinyağı üretimini vurdu. Uluslararası Zeytin Konseyine göre İspanya’da sızma zeytinyağının litresi ekim ayında geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 80,2 artışla 7,97 avroya, İtalya’da yüzde 63,8 artışla 8,7 avroya, Yunanistan’da yüzde 123,2 artışla 7,7kk avroya yükseldi. Marketler fiyatları ise neredeyse ikiye katlandı. İspanya’daki bir litre zeytinyağının market fiyatı 145 avroyu bulurken, zeytinyağı şişelerine güvenlik alarmları takılmaya başlandı.

İHRACAT YASAĞI SÜRESİZ UZATILDI

Zeytinyağı ve zeytin üretiminde ‘yok yılı’ ilan eden İspanya çareyi Türkiye’den zeytinyağı ithalatında buldu. İspanyol üreticiler Türkiye’den ürün çekmeye başlayınca bu defa fiyatlar Türkiye’de de fırladı. Geçen yıl bu zamanlar 115 TL dolayında olan 1 litre perakende zeytinyağı fiyatı 300 TL’yi aştı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı devreye girerek 3 ihracat yasağı getirdi. Ticaret Bakanlığı fiyatlar durulmayınca 1 Kasım’da sona eren dökme ve varili zeytinyağı ihracat yasağını süresiz uzattı.

Bakanlığın ihracat yasağını neden uzattığı Türkiye İhracatçılar Meclisi raporlarında ortaya çıktı. Verilere göre ocak-kasım döneminde Türkiye’den İspanya’ya yapılan zeytin ve zeytinyağı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 520 artarak; 42,6 milyon dolardan 264,7 milyon dolara yükseldi. Bu yükselişte dökme ve varili zeytinyağı ihracatı aslan payını aldı. Bakanlık şişelenmiş ve paketli zeytinyağı ihracatına ise bir yasak getirmedi. Aynı şekilde zeytin ihracatı da serbest bırakıldı. Sektör temsilcileri dökme zeytinyağı yasağına karşı çıksa da, şayet ihracat kapılarının açık olması durumunda iç piyasada rakamların daha fazla yükseleceğini ifade ediyor.