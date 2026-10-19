Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde üretilen ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen aronya meyvesinin hasadı devam ediyor. Yılda 1-1,5 ton ürün elde eden üretici Suat Yılmaz, kilosunu 350-400 liradan sattığı meyvenin tanınırlık azlığı nedeniyle pazar sıkıntısı yaşadığını belirtiyor. Yüksek antioksidan içeriğiyle yoğun talep gören ve oldukça zahmetli bir süreçle hazırlanan aronyada hasat sezonu ekim ayı sonuna kadar sürecek.

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde 6 dönümlük bahçesi bulunan öğretmen Suat Yılmaz tarafından 6 yıl önce ekilen aronyalar 3 yıl sonra meyve vermeye başladı.

KİLOSU 350-400 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Suat Yılmaz, yılda 1-1.5 ton arasında ürün hasat ediyor. Toplumda fazla tanınmadığından dolayı pazar sorunu yaşayan aronya meyvesinin kilogram fiyatı 350-400 lira arasında değişiyor.

Ne pazarda var ne manavda: Kilosu 400 liraya adrese teslim satılıyor!

KANSERİN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Meyvedeki antioksidan maddelerden dolayı son yıllarda kanserde alternatif tıp tedavisinde kullanılmaya başlayan aronya meyvesi, sağlığa faydalarından dolayı belirli bir kesim tarafından yoğun talep görüyor.

Ne pazarda var ne manavda: Kilosu 400 liraya adrese teslim satılıyor!

Aronya meyve kullanımının günlük belirli bir ölçüde yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, faydasının belirli bir süre kullanıldıktan sonra görülmeye başlanacağını söyledi. Üretici Şefika Yılmaz ise ürün hasadının zahmetli olduğunu, ürünleri topladıktan sonra evde tekrar ayıklama ve paketleme işlemi yaptıklarını söyledi.

Hasan Yılmaz da meyveleri aldıkları siparişlere göre hasat ettiklerini, aronyanın faydalı bir meyve olduğunu, kendisinin de bu meyveyi kullandığını kaydederek, meyveyi üretmek ve yetiştirmek için bilgi ve beceriye sahip olunması gerektiğini ifade etti.

Ne pazarda var ne manavda: Kilosu 400 liraya adrese teslim satılıyor!

"BİRÇOK HASTALIĞA FAYDALI"

Halime Yılmaz aronyanın düzenli kullanılmasının çok faydalı olduğunu, ürün yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Birçok hastalığa faydalı. Aronyayı bahçede topladıktan sonra evde ayıklama ve paketleme işlemleri yapıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Ne pazarda var ne manavda: Kilosu 400 liraya adrese teslim satılıyor!

Öte yandan aronya meyve hasadının ekim ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çüngüş Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇüngüş

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