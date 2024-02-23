Nvidia dur durak bilmiyor! İlk kez 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak rekor kırdı

Nvidia, borsada yaptığı ralliyle gündemden düşmüyor. Bir günde yüzde 15 yükselerek pazar değerini 1,92 trilyon dolara çıkaran Nvidia, ilk kez yapay zeka çipi talebiyle 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı.

Oyunculara yönelik grafik işlemciler üreten Nvidia, NASDAQ borsasında rekor üstüne rekor kırıyor. Nvidia bugün tarihinde ilk kez 2 trilyon doları geçti.

NVIDIA REKORA DOYMUYOR

NASDAQ borsasında işlem gören ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia Corporation, dün bir günde yüzde 15 yükselerek pazar değerini 1,92 trilyon dolara çıkarmış, CEO'su Jensen Huang'a bir servet kazandırmıştı. Çip üreticisi Nvidia rekora doymuyor. Nvidia'nın hisse değeri, bugün yüzde 5'e yakın yükselerek tarihinde ilk kez piyasa değeri 2 trilyon doları aştı.

Böylelikle yılbaşından bu yana da yüzde 60'tan fazla artış görüldü. Yükselişte Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle beklentilerin üzerinde kar açıklaması etkili oldu.

Nvidia kırdığı rekorla, önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından Apple ve Microsoft'un ardından üçüncü en değerli Amerikan şirketi haline geldi.