NVIDIA küçük çipleriyle devlere meydan okuyor! Hisseleri 18 ayda 7 kat arttı

Dünyada hızla yayılan yapay zekâ yatırımları, bu alanda çip üreten NVIDIA şirketini de uçurdu. Geçen yıl kârını beş kat artırarak 9,24 milyar dolara çıkaran şirketin hisseleri; son 18 ayda tam 6,7 kat arttı ve 722 doları geçti. Böylece 1,78 trilyon değere ulaşan NVIDIA şirketi; büyüklükte Microsoft, Apple, Alphabet ve Amazon’un ardından beşinci sıraya yerleşti. 43 Wall Street analisti; şirketle ilgili pozitif beklentilerin büyük ölçüde fiyatlara dahil olduğunu, kısa vadede pozitif seyir sürse de 12 ay sonrası için ağırlıklı ortalama fiyatların bugünkü seviyelere yakın olabileceği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişirken, son yıllarda yapay zekâ ve buna yönelik çip yatırımları gündeme damgasını vurdu. Dünya, kısa bir süre önce yaşadığı COVID-19 salgını ve kuraklık tehdidi sebebiyle çip tedarikinin zora düşmesinin büyük sıkıntılarını yaşamış; bu alanda faaliyet gösteren şirketler ise yatırımlarını hızlandırmıştı. Bunların en önemlileri arasında yer alan ABD’li teknoloji devi NVIDIA’da, dikkat çeken bir büyüme performansı gözlemleniyor.

SADECE 2024’TE %46’LIK YÜKSELİŞ

ABD’de NASDAQ borsasında işlem gören NVIDIA hisseleri, Ekim 2022’de 108 dolar seviyesinde bulunuyordu. Hızla yükselişe geçen hisseler, Ekim 2023’te 450 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Yapay zekâ alanında özel çip çözümleri sunan şirketin hisseleri, 12 Şubat 2024 işlemlerinde ise 722,48 dolardan kapanış gerçekleştirdi. Böylece şirketin değeri 1,78 trilyon dolara ulaştı. Şirket hisseleri son 1 yıllık süreçte %233, yıl başından itibaren geçen kısa süreye rağmen ise yüzde 46 gibi bir oranda ciddi değer artışlarına imza attı.

BEŞİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

12 Şubat tarihli borsa kapanış fiyatları dikkate alınarak yapılan değerlendirmelere göre dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin büyüklüğü şöyle sıralandı:

1-Microsoft: 3,09 triyon dolar

2-Apple: 2,89 trilyon dolar

3-Alphabet (Google): 1,84 trilyon dolar

4-Amazon: 1,79 trilyon dolar

5-NVIDIA: 1,78 trilyon dolar

HIZLA YÜKSELİP, AMAZON’U YAKALADI!

Bir yıl önce piyasa değeri yaklaşık 760 milyar dolar olan NVIDIA, bugün 1,78 trilyon dolarlık değere ulaşarak, dünyada “TOP 5” listesine girmeyi başardı. Üsteki NVIDIA, en yakın rakipleri olan Alphabet ve Amazon ile arasını da oldukça kapatmış görünüyor. Hisse fiyatında gerçekleşecek yüzde 3,5 civarında bir primlenme, (diğerlerinin yerine kaldığı varsayımı ile) NVIDIA’yı en değerli 3. şirket konumuna taşıyabilir.

KÂRLILIK ORANI ÇOK YÜKSEK

Yapay zeka teknolojisine yapılan yatırımlar ve artan yoğun talep sayesinde, NVIDIA tarafından geliştirilen çiplerin yüzde 1000’e varan kârlarla satıldığı biliniyor. Bu marjlar şirketin bilançolarına da pozitif yansıyor. Şirket, 2023 yılının ocak ayında 6,05 milyar dolar gelir ve 1,41 milyar dolar kâr açıklamıştı. Son çeyrekte ise NVIDIA 18 ,12 milyar dolar gelir ve 9,24 milyar dolar kârlılığa ulaştı. Böylece net kârda ii dönem arasında 5 kat artış dikkat çekti.

YENİ YATIRIMLAR YAPIYOR

NVIDIA’nın özel çip çözümleri için 30 milyar dolarlık yeni bir yatırıma başladığı, bu kapsamda Microsoft, Meta, Google gibi devlerle görüşmelerin sürdüğü, bulut donanımları da sunacak bu yeni tasarımlar için şimdiden ciddi talebin olduğu belirtiliyor.

ANALİSTLER TEMKİNLİ

NVIDIA hisselerinde yaşanan çılgın yükseliş karşısında analistler de temkinli. Stockanalysis sitesinde yer alan ve 43 Wall Street analistinin tahminlerine dayandırılan verilere göre; NVIDIA hissesi için 12 aylık süreçte ortalama fiyat hedefi 634,34 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, mevcut hisse senedi fiyatı olan 722,48 dolardan %-12,20'lik bir düşüş öngörüyor. Analistlerin tahmin aralığının üst sınırı ise 1100 dolara işaret ediyor. Analistler, hisseyle ilgili olumlu beklentilerin önemli ölçüde fiyatlandığı görüşünü dile getiriyor.