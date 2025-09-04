Okul servis ücretleri jet hızında! Bir aile 3 çocuk için 10 bin TL'yi gözden çıkaracak

KAAN ZENGİNLİ - Bu yıl anaokulu ve ilkokul 1. sınıflar için uyum haftası 1 Eylül Pazartesi günü başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ise ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. Eğitim takvimi yaklaşırken okul servis ücretleri yeniden gündemin en çok tartışılan konularından biri oldu. Büyükşehir belediye meclisleri ve UKOME kararlarıyla yapılan yeni zamlar, özellikle dar gelirli aileler için eğitim hakkını doğrudan etkileyen bir yük hâline geldi. En yüksek servis ücretinin sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da olduğu görülüyor. İstanbul’daki servis ücretleri henüz netleşmedi ancak yüzde 30 ila yüzde 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Böylece servis ücretlerinin 3.700 ila 5 bin lira arasında değişmesi bekleniyor. Ankara ve İzmir’de ise rakamlar netleşti. Başkentte en kısa mesafe 3.400 TL, İzmir’de ise 3.590 TL olarak açıklandı. Servisçiler akaryakıt, personel ve araç bakım ücretlerinin artığından yakınırken, veliler ise yapılan zamların fazla olduğunu ifade ediyor.

İSTANBUL’DA 5 BİNİ GEÇEBİLİR

İstanbul’da 2025’in ilk yarısında alınan kararla en kısa mesafe servis ücreti yüzde 35 artırılarak 1.931 TL’den 2.605 TL’ye yükselmişti. Personel servislerinde ise ücretler 1.004 TL’den 1.355 TL’ye çıkmıştı. Temmuz ayında yeni bir zam teklifi gündeme geldi. Kısa mesafenin 3.159 TL’ye yükselmesi istendi ancak kabul edilmedi. Şimdi ise gözler İBB UKOME toplantısına çevrildi.

Masadaki yüzde 50’lik zam teklifinin kabul edilmesi hâlinde, en kısa mesafe ücreti 5.270 TL olacak. Eğer yüzde 30-35 aralığında bir zam kararı alınırsa, fiyat 3.500-3.700 TL seviyesine yükselecek.

ANKARA’DA %30 ZAM NETLEŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılmasını onayladı. Böylece en kısa mesafe olan 0-3 kilometrelik taşımanın aylık ücreti yaklaşık 3.400 TL olacak. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, bu oranı yeterli bulmadıklarını açıkladı. Artan akaryakıt ve yedek parça fiyatları nedeniyle bazı hatların kapanabileceğini söyleyen Aktürk “Yüzde 30’luk zam birçok bölgede hizmeti imkânsız hâle getirebilir” dedi.

HOSTES OLURSA FİYAT ARTIYOR

İzmir’de ise okul servis ücretleri resmî olarak açıklandı. 0-3 kilometre için devlet okullarında 2.762 TL, özel okullarda ve anaokullarında 3.313 TL ödenecek. Araçlarda hostes bulundurulması halinde bu ücretlere yüzde 30 ekleniyor. Bu durumda rakamlar devlet okullarında 3.590 TL’ye, özel okullarda ve anaokullarında 4.306 TL’ye çıkıyor. Antalya’da henüz resmi karar açıklanmadı. Ancak kulislerde servis ücretlerine yüzde 30-35 arasında zam yapılacağı konuşuluyor.

VELİLERİN EN BÜYÜK ŞİKÂYETLERİ NELER?

YÜKSEK ÜCRETLER: 2025-2026 eğitim yılı için İstanbul, Ankara ve İzmir’de açıklanan tarifeler aylık 3.000 – 5.000 TL bandına ulaştı. Aileler, bu rakamların maaşların önemli bir kısmını yuttuğunu söylüyor.

KISA MESAFE YÜKSEK FİYAT: Birçok veli, okula sadece birkaç kilometre mesafede oturmasına rağmen çok yüksek ücretler ödemekten şikâyetçi.

KALABALIK SERVİSLER: Bazı servislerde öğrenci sayısının fazla olması, çocukların rahat seyahat etmesini engelliyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ: Veliler, bazı servislerde emniyet kemerlerinin kullanılmaması, araçların eski ve bakımsız olması gibi güvenlik açıklarından endişe ediyor.

İLETİŞİM PROBLEMLERİ: Veliler, servis şoförleri ve firma yetkilileriyle yaşanan iletişim eksikliğinden yakınıyor. Gecikme, güzergâh değişikliği veya acil durumlarda yeterince bilgilendirme yapılmıyor.

EKSTRA ÜCRET TALEPLERİ: Bazı servis firmalarının ‘hostes ücreti’, ‘yakıt farkı’ gibi ek ödemeler talep etmesi, velilerin en fazla tepki gösterdiği konulardan biri.

Yüksek ücretler velilerin alternatif yollar aramasına sebep oluyor. Bazı korsan taksi durakları velilere okul servisi vermeye başladı. Fiyatlar daha ucuz ancak güvenlik endişeleri de artıyor. İstanbul’da yaşayan ve iki çocuğunu okula gönderen bir baba olan Mehmet Yılmaz, yaşadığı ikilemi şöyle anlatıyor: Resmî bir servis firmasıyla görüştüm, iki çocuk için aylık 8.000 TL istediler. Aynı mahalleden bir minibüsçü ise ikisine birlikte 4.000 TL talep etti. Aradaki fiyat farkı inanılmaz. Ne yapacağımı şaşırdım. Bütçem resmî servise yetmeyecek ama çocuğumun güvenliği de benim için çok önemli.