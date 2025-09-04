Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Enflasyona ‘zirai don’ ve ‘kuraklık’ etkisi! Ağustosta aylık artış yüzde 02,04, yıllık artış yüzde 32,95 oldu

Enflasyona ‘zirai don’ ve ‘kuraklık’ etkisi! Ağustosta aylık artış yüzde 02,04, yıllık artış yüzde 32,95 oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enflasyona ‘zirai don’ ve ‘kuraklık’ etkisi! Ağustosta aylık artış yüzde 02,04, yıllık artış yüzde 32,95 oldu
Enflasyon, TÜFE, Yİ-ÜFE, Zirai Don, Kuraklık, Gıda Fiyatları, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüketici enflasyonu ağustos ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021’de yüzde 21,31 olarak kayıtlara geçmişti. TÜFE geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 33,52, aylık bazda ise yüzde 2,06 artmıştı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,04 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olurken, yıllık artışın zirvesinde yüzde 60,91 ile eğitim yer aldı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunda aylık artış; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, ulaştırmada yüzde 1,55 ve konutta yüzde 2,66 olurken, yıllık artış gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada yüzde 24,86 ve konutta yüzde 53,27 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıllık enflasyon oranının 15 aydır kesintisiz düştüğünü belirterek, ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatlarının önemli paya sahip olduğunu, aylık enflasyonun yaklaşık üçte birinin bu alandan kaynaklandığını bildirdi.

DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi. Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu. Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön şart olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gürsel Tekin, Türkiye gazetesine konuştu: Ortada bir cenaze var, koksun mu?Okul servis ücretleri jet hızında! Bir aile 3 çocuk için 10 bin TL'yi gözden çıkaracak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı! Toplamda 7.1 milyar lira ödenecek - EkonomiTam 7.1 milyar lira! Paralar hesaplara yatmaya başladıMerinos, Kıvırcık, Tahirova... TİGEM 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacak! İşte ihale detayları - EkonomiTİGEM 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacakKDK çalışanı haklı buldu: Kurum kartlarında bu bilgiler yer alamaz - EkonomiKurum kartlarında bu bilgiler yer alamazFETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı - Ekonomi390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satıştaKilosu 100 lira! İşte tezgahların en ucuz balığı - Ekonomiİşte tezgahların en ucuz balığıÇAYKUR'dan çaya son 3 ayda 3. zam! Yeni fiyatlar bugünden geçerli... - EkonomiÇAYKUR'dan çaya 3 ayda 3. zam!
Sonraki Haber Yükleniyor...