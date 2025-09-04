CHP’de gözler 15 Eylül’e çevrildi! Kongreden sonra kurultay da iptal edilecek mi?

BERAT TEMİZ / ANKARA -Gazetemize konuşan hukukçular, İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin Ankara’daki kurultay davasını etkileyeceğini, mahkemeden mutlak butlan kararanın çıkma ihtimalinin kuvvetlendiğine dikkat çekti. Hukukçu Hadi Dündar, “Bu kararla birlikte işlemler buna göre yürütülecek, tutanaklar tutulacak ve İstanbul İl Yönetimi idare edilecektir. Dolayısıyla İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilme ihtimali güçlenmiş oldu. Burada dikkat çeken husus ise mahkeme tarafından görevden alınan delegelerin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda oy kullanmış olmasıdır. Bu nedenle 15 Eylül’de yapılacak yargılamada da benzer yönde bir karar çıkma ihtimali bulunuyor. Elbette bu zorunlu değildir, mahkeme delilleri değerlendirerek farklı bir sonuca da varabilir” dedi. Dündar, karara karşı direnilmesi hâlinde ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca altı aya kadar disiplin hapsi cezası verilebileceğini belirtti.

Hukukçu Levent Ersin Orallı ise CHP lideri Özgür Özel’in kongrede şaibeyi yaşayanlar ve yaşatanlarla bir an evvel hukuk önünde hesaplaşması gerektiğini söyledi. Orallı, “İstanbul Kongresi’ne dair bir muhtemel iptal kararı şüphesiz beraberinde oradaki büyük delege sayısının kurultaya etki etmesi gerçeğinden hareketle kurultayı da şaibeli bir pozisyona itecek ve mutlak butlanla sakatlanma riskine yol açacaktır. Ara karar mahiyetinin her ne kadar itiraz yolu açık olsa da itirazda büyük bir problem olmadığı müddetçe mahkeme kararını değiştirmeyecektir. Bu açıdan bakıldığında CHP’nin 2023 Kasım’daki kurultayın da mutlak butlanla neticelenme ihtimali kuvvetleniyor” diye konuştu. Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması durumunda Özel’in yerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geleceği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ittifakının Kılıçdaroğlu’nun partinin başına dönmesini engellemek için yeni bir kurultay hazırlığına başladığı belirtiliyor.