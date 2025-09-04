Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İletişim Başkanı Duran'dan CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Duran "Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler kullandığını belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Siyasette hakaret dilini kullanmayı alışkanlık haline getiren Özel, bu yaklaşımıyla partisinin içine düştüğü sorunların üstünü örtemeyecektir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği tüm seçimleri milletimizin hür iradesiyle kazanmış, sandıktan defalarca güvenoyu almış, demokratik meşruiyeti tartışılmaz bir liderdir. Türk siyasetinde cesaretin sembolü olmuş, 15 Temmuz'da tanklara karşı durmuş, iç ve dış vesayetle mücadele etmiş bir lidere yöneltilen bu seviyesiz dil, siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır.

Siyaset, her gün yeni hakaret ifadeleri kullanarak değil yeni vizyon, proje ve hizmet önerisi sunarak yapılır. Türk milletinin ve CHP seçmeninin bu milli irade karşıtı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslubu hak etmediğini bir kez daha hatırlatıyorum."

