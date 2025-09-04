Gençler niye evlenmiyor sorusuna cevap arıyoruz! Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktan'tan açıklamalar

AKİF BÜLBÜL / ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Basın Federasyonunda bir araya geldiği medya temsilcilerine bakanlığının toplum ve aileye yönelik hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş’ın değerlendirmeleri özetle şöyle:

DOĞURGANLIK DÜNYADA SORUN

2014’te doğurganlığın en yüksek olan illerimiz bile şu anda ortalama 3’ün altına düştü. Burada göçün de, kentleşmenin de etkisi var. Bu sadece bir ülkenin meselesi değil. Avrupa şu anda diplerde. Her gün demografi ile ilgili, yaşlanan nüfusla ilgili bir haber var. Bu ülkemize özgü bir model değil. Yani daha zaman geç değil ama yaşlanıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşımız yüzde 10,6. Önümüzdeki dönemde yaşlanmaya devam edeceğiz. Genç nüfusu destekledikçe bunu en azından belli bir yere sabitlemek gerekiyor. Şu anda dünyanın her yeri, nüfusu en önemli gündem maddesi olarak belirlemiş.

EVLİLİK VE ÇOCUK DESTEĞİ

Şu ana kadar Türkiye genelinde 383 bin 684 annemizin hesabına 3,5 milyar lira aktarmış olduk. İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasını başlattık. Bir milyondan fazla aile bu programımızı yükledi. Aileleri evlilik yolunda gençlerimizi hem desteklemek hem de onların bu süreçte yanlarında olmamız için aile yılında ulusal düzeyde 42 firmayla anlaşma yaptık. Yüzde 45’a varan indirim uygulayan firmalarımız var. Yerel düzeyde de 1.300’den fazla firmamız kuaföründen tutun gelinlikçisine kadar bir insanın evlilikte neye ihtiyacı varsa o konuda destek oluyorlar. 156 bin çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu’na başvurdu. 150 bin liralık 2 yıl ödemesiz 4 yıllık bir kredi veriyoruz. Bunun yanında şu anda 166 belediyemizden bazıları nikâhı ücretsiz kıyıyor. Bazıları evlilik cüzdanı parası almıyor. Bazıları sosyal tesis sunuyor. Aile Enstitümüzle beraber Türkiye’de araştırmalar yapıyoruz. İnsan neden evlenmek istemez? Neden öteler? Bu saha çalışmamızın ilk bulgularını inşallah sizlerle de paylaşacağız. Aile ve Gençlik Fonu’ndan evlenen gençlerimizi biz 6 ay sonra ve bir yıl sonra, ‘Her şey yolunda mı?’ diye yokluyoruz. Bazı ailelerimizin çocukları da oldu. Çok da mutluyuz bu gelişmeden.

MAHALLE TİPİ KREŞLER GELİYOR

Aile Bakanı Mahinur Göktaş: Mahalle tipi kreş açmak için de çalışıyoruz. Kreş konusunda da bir yönetmelik çıktı. 150 konutluk yerlerde, imar planı olan yerlerde artık kreş yapma mecburiyeti getirildi 0-66 aylık çocuklara... Dolayısıyla bu da bizim mahalle bazlı kreş modelimizi de gerçekten güçlendirecek.

KOMŞU ANNE MODELİ

Bakan Göktaş: Özel kreşlerin maliyetli olduğunu biliyoruz. Bu uygulama ailelerin yükünü hafifletecek, maliyetleri azaltacak. Talep eden ve isteyen anneler bırakacak. Anneler bir yere gittiklerinde gözü arkada kalmayacak. Her şeye bir muhalefet, eleştiri, taşlama... Ben, çocuk bakan robot henüz görmedim. Niye komşu anne? Bir anda böyle ‘Aa siz kadınları eve kapatıyorsunuz.’ Ya zaten onu isteyerek yapıyor bayan. Diyor ki ‘Ya ben bunu evimde yapmak istiyorum.’ Alternatif modellerle ailelerin yükünü azaltacak, çocuk bakım modellerini çeşitlendirebilecek farklı modeller olacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Mahinur Özdemir Göktaş: 2016 yılında kanunlaşmıştı. Fakat yönetmelik hayata geçmemişti. Yönetmeliği hayata geçirdik. Çocuklar 6 yaşına gelene kadar hem kadınlar hem erkekler bundan faydalanabilecek. Tamamen talep odaklı, isteyen başvurabilecek. Yarı zaman çalışacak, yarı zaman maaşını alacak ama bu sistem batıda çok sık uygulanan bir model. Bazı bakanlıklar istisnaya tabi tutulabilir ama bütün personeli için değil. Çalışma Bakanlığımızın da özel sektörle ilgili çalışması var.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YENİ DÖNEMDE TBMM'YE GELECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Yeni yasama dönemi açılır açılmaz yasa tasarısını sunacağız. BTK’nın burada çok önemli bir görevi var. Yasaları çıkarmak kolay ama uygulaması biraz sıkıntılı. Ülkemize özgü bir model çalışıyoruz. 16 yaş altını kapsayacak. Çocuklar sosyal medyada dezenformasyonla gerçeği ayırt edemiyor. Depresyon, obezite, duruş bozukluğu, anksiyete gibi maalesef yüksek kaygılı profilli çocuklara doğru yönlendirebiliyor. Sosyal medya yapımcılarına yükümlülük yükleyeceğiz. Meta da bizimle görüştü. Biz bu konuda biraz daha sıkıyız ve daha fazla denetimi istiyoruz. Ailelerin de özellikle bu sürecin bir parçası olması gerekiyor. Teknik ekiplerimiz çalışıyor. Bu hafta tekrar bir toplantımız olacak. Yasayı çıkaralım, uygulanamaz olmasın. Biz ülkemizde uygulanabilir bir model hayata geçirmek istiyoruz. Bazı ülkeler 23.00’ten sonra sabah 07.00’ye kadar sosyal medyayı yasaklıyor. TikTok Çin menşeli ama orada yasak.