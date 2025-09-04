Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeni neslin sessiz tehlikesi! Cep telefonu kamburluğu

Telefon ve tablet gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımının omurgaya zarar verdiğini belirten uzmanlar, özellikle başın öne eğilmesiyle text neck adı verilen bir duruş bozukluğunun ortaya çıktığını söylüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bu durumun, boyun ve sırt kaslarında gerginlik, baş ağrısı ve hatta fıtık gibi ciddi problemlere yol açabileceğini kaydeden beyin, sinir ve omurilik cerrahı Opr. Dr. İdris Avcı “Yanlış oturuş alışkanlığı kalıcı kamburluk veya bel fıtığına yol açabilir” dedi. Çocukluk ve ergenlik döneminin omurga gelişiminin en kritik olduğu dönem olarak tanımlayan Opr. Avcı “Uzun süreli tablet veya telefon kullanımı sırasında eğilme ve kambur durma, büyüme çağındaki kemiklerde şekil bozukluklarına yol açabilir. Omuzlarda öne kapanma, sırt kaslarında dengesizlik, omurgada eğrilikler görülebilir” uyarısını yaptı. Omurga sağlığını korumak için de önerilerde bulunan Avcı, dik durmanın, düzenli esneme hareketleri yapmanın ve egzersizle karın ve sırt kaslarını güçlendirmenin büyük önem taşıdığını aktardı.

