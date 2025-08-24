Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Okula başlamanın maliyeti 10-12 bin lira arasında

Okula başlamanın maliyeti 10-12 bin lira arasında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okula başlamanın maliyeti 10-12 bin lira arasında
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okulların velilere belli markalardan ya da belli mağazalardan kıyafet aldırmasının doğru olmadığını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Okulalışverişleri için en az 10-12 bin liramasraf gerekiyor. Bu da her aileninbütçesine ciddi bir yük getiriyor. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleriyerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı veherkes ihtiyacını kendi bütçesine görekarşılayabilmelidir. Her dönem ‘dayatma olmayacak’ denilmesine rağmenokul aile birlikleri veya okullar hem

de dışarıdaki fi yatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmayaçalışıyor. Sadece kırtasiye değil, okulservisleri de büyük bir maliyet” ifadelerini kullandı.

Palandöken, velilerin,okul alışverişlerinde mahalle kırtasiyelerini tercih etmesi tavsiyesindebulunarak, kırtasiye esnafının, kalem,silgi, kalemtıraş, çanta, beslenme çantası gibi ürünlerde kaliteye özen gösterdiğini, Avrupa Birliği normlarınauygun ürünleri tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kaymak ve kremaya süt yağı standardı: Hayvansal ya da bitkisel yağ kullanılmayacakBarış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaymak ve kremaya süt yağı standardı: Hayvansal ya da bitkisel yağ kullanılmayacak - EkonomiKaymak ve kremaya süt yağı standardı: Hayvansal ya da bitkisel yağ kullanılmayacakTrump'ın üç yılda servetini üçe katladı: 6 milyar $’a ulaştı - EkonomiTrump'ın üç yılda servetini üçe katladı: 6 milyar $’a ulaştıTürkiye'den Suriye'ye günde 1,6 milyon metreküp doğal gaz! Yeni iş birlikleri can suyu olacak - EkonomiSuriye'ye günde 1,6 milyon metreküp doğal gaz!Faiz yok, kredi yok! Şahinbey Belediyesi'nde ev alımı için 'altın' fırsat: Kira öder gibi sahip olacaklar - EkonomiFaiz yok, kredi yok! 10 bin aileye evPeşin ödeyene yüzde 15 indirim! TOKİ 32 ilde 312 arsayı satışa çıkardı - EkonomiTOKİ 32 ilde 312 taşınmazı satışa çıkardıMilyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişme - EkonomiMemur ve memur emeklisi için yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...