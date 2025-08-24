Okula başlamanın maliyeti 10-12 bin lira arasında

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Okulalışverişleri için en az 10-12 bin liramasraf gerekiyor. Bu da her aileninbütçesine ciddi bir yük getiriyor. Ailelerin bu kıyafetleri kendi arzu ettikleriyerden almasının önüne geçilmemeli. İnsanlara serbestlik tanınmalı veherkes ihtiyacını kendi bütçesine görekarşılayabilmelidir. Her dönem ‘dayatma olmayacak’ denilmesine rağmenokul aile birlikleri veya okullar hem

de dışarıdaki fi yatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmayaçalışıyor. Sadece kırtasiye değil, okulservisleri de büyük bir maliyet” ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Okul kıyafetleri nasıl olacak? Formalarda değişikliğe gidildi, işte son karar...

Palandöken, velilerin,okul alışverişlerinde mahalle kırtasiyelerini tercih etmesi tavsiyesindebulunarak, kırtasiye esnafının, kalem,silgi, kalemtıraş, çanta, beslenme çantası gibi ürünlerde kaliteye özen gösterdiğini, Avrupa Birliği normlarınauygun ürünleri tercih ettiğini belirtti.