Okul kıyafetleri nasıl olacak? Formalarda değişikliğe gidildi, işte son karar...

2025-2026 yeni eğitim öğretim yılında okullarda serbest kıyafetin kalkacağı ve forma zorunluluğu olacağı duyurulmuştu. Bilindiği üzere daha önce okullarda serbest kıyafetler giyilebiliyordu. Forma zorunluluğunun detayları merak konusu oldu. Peki yeni okul kıyafetleri nasıl olacak, forma kriterleri neler? tüm bu soruların cevabını geçtiğimiz günlerde Ankara’da 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya gelen Yusuf Tekin açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak, öğrenciler ders başı yapacak.

OKUL KIYAFETLERİ NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul kıyafetleriyle ilgili “Özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek“ dedi. Bakan Tekin, “Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor. Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafetiyle ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayınlanacak ve bu kıyafetler dört eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli." dedi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN KIYAFETLERİ NASIL OLACAK?

Bakan açıklamasında özel sağlık durumu bulunan öğrencilerin uygun kıyafet giymesine izin verileceğini de belirtti.

FORMAYI BİRDEN FAZLA MAĞAZA SATABİLECEK

Öte yandan Okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak, ayrıca belli bir yerden kıyafet alınmasına ilişkin yönlendirme yapılamayacak. Belirlenen formayı birden fazla mağaza satabilecek.

ARA VE YARI YIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, ilk ara tatilini Kasım ayında yarıyıl tatilini Ocak ayında ve ikinci ara tatilini ise Mart ayında yapacak. Tarihler ise şu şekilde;

İLK ARA TATİL: 10-14 Kasım 2025

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR): 19-30 Ocak 2026

İKİNCİ ARA TATİL: 16-20 Mart 2026

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okula yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası takvimi de belli oldu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri 1-5 Eylül tarihleri arasında başlayacak.

2026 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni yılda okulların ne zaman kapanacağı oldu. MEB'in takvimine göre okullar 19 Haziran 2026'da yaz tatiline girecek.